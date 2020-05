Láska v čase korony: Česká televize nasadila pandemiální seriál, herci zase OPUHy

S pandemií koronaviru se zastavil svět – a s ním i v podstatě veškerá filmová i televizní hraná tvorba. Pod přísnými bezpečnostními opatřeními prostě seriál nenatočíte, nebo snad ano? Že je všechno možné, se rozhodli dokázat autoři Lásky v čase korony, sitcomu tvůrčí skupiny Tomáše Baldýnského, který pod dramaturgickým dohledem píše sám život. Recenze Bytová jednotka v karanténě 7:07 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kde v závěrečných titulcích amerických filmů bývá informace o tom, že při natáčení nebyla zraněna žádná zvířata, stojí v premiérovém seriálu České televize následující: „Pořad byl natáčen za přísných hygienických podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy, vydávanými za účelem ochrany obyvatelstva před šířením onemocnění covid-19.“

Ano, pandemiální seriál v pondělí konečně dorazil na naše obrazovky. A jako každý správný zábavný pořad nechal v úvodu prostor předskokanům, aby rozehřály smíchové svalstvo a bránice diváků. V případě Lásky v čase korony jsou to dva muži v plastových skorokrychlích, jejichž slova doprovází výtahový muzak.

„Když jsme vymýšleli seriál, který by se odehrával v době koronaviru, natáčel v době koronaviru a vysílal v době koronaviru, museli jsme ho vymýšlet tak, aby byl co nejvíce bezpečný. Náš projekt byl dokonce natolik bezpečný, že ho za bezpečný označil i bezpečnostní technik České televize,“ říká na vysvětlenou kreativní producent a scenárista Tomáš Baldýnský.

Zita Morávková v seriálu Láska v čase korony | Zdroj: Česká televize

On i přísedící dramaturg Zdeněk Dušek mají na hlavách přidělané děrované konstrukce, které jim chrání obličej plastovými stěnami. Na první pohled to připomíná obrácené akvárium. Horní část je ale otevřená a tou dolní zase hravě protáhnete kousek sýra, pokud se zrovna ocitnete na schůzi expertního týmu.

„Asi týden před natáčením nás informovalo právní oddělení České televize o tom, že projekt je podle jejich názoru nelegální, protože porušuje usnesení vlády České republiky, podle kterého nikdo mimo místo svého bydliště nesmí ani na okamžik sejmout roušku,“ pokračuje Baldýnský, čímž předesílá zrod OPUHA neboli ochranných prostředků umožňujících hereckou akci.

Výhody těchto plastových krabic emocí, jak by řekl Ron Burgundy, jsou zřejmé. Herci tu nemají rudá, opocená čela jako měli například ti, co vystupovali ve speciální koronavirové epizodě nekonečného seriálu Ulice. Nicméně Láska v čase korony v tomto srovnání vyhrává i v tom směru, že zcela jasně vychází ze scénáře, a není tak pouze sbírkou improvizovaných výstupů, ve kterých se čas od času ozvou hlášky typu: „Jistě, pane Prymulo.“

Iva Pazderková v seriálu Láska v čase korony | Zdroj: Česká televize

Pozornost sice občas zachytí odrazy na stěnách ochranného krytu, ale jinak se OPUHy ukazují jako komediální trumf. Do jednoduchého příběhu několika postav – teenagera (Jakub Nemčok), jehož rodiče zůstali v zahraničí, páru (Zita Morávková, Petr Vršek), kterému se rozpadá manželství, a starší dvojici (Zdeněk Maryška, Milena Steinmasslová), která je donucená trávit domácí karanténu odděleně – vnáší absurdní nádech, zatímco Nagyho hit Láska je tu s nami za tím vším dělá lehce ironickou tečku.

Stačí například jen vidět Nemčoka, jak si do pusy pod OPUHou cpe křupky nebo se snaží vymyslet, s jakým ochranným prostředkem, nejlépe průhledným, vyrazí za svým nahluchlým sousedem.

LÁSKA V ČASE KORONY sitcom

ČR, 2020, 6×20 min scénář: Tomáš Baldýnský, Tomáš Chvála, Barbora Petrů, Jana Fleglová

režie: Jan Bártek, Jakub Machala

hrají: Petr Vršek, Zita Morávková, Jiří Hána, Zdeněk Maryška, Milena Steinmasslová, Iva Pazderková, Jakub Nemčok, Sára Korbelová, Filip František Červenka Bez hodnocení.

Celé je to tak akorát komplikované na to, aby situace reflektovaly různé typy lidí, ale zároveň i dost jednoduché na to, aby procházelo, že mezi herci – kteří jako Morávková s Vrškem nejsou partnery i v reálném životě – musí neustále být nějaká bariéra.

Baldýnský ve svém slovu úvodem popřál divákům bezpečnou a legální zábavu. Humor Lásky v čase korony se dá ovšem popsat také jako docela neškodný. Těžko jde soudit z první epizody z plánované šestidílné série, když ještě navíc její zbývající části začnou vycházet ze skutečných koronavirových zážitků a příhod diváků.

Skoro jistou věcí je, že z ní groteskní kouzlo herectví s krychlemi na hlavách nevyprchá, protože k tomu nejspíš ani nebude příležitost. Tvůrci sice vyzráli na bezpečnostní i legální lapálie, teď jim ale nemilosrdně dochází čas.

Epizodu o vyhlášení karantény nasazují mezi druhou a třetí vlnou rozvolňování vládních opatření. Lidé mohou čím dál více chodit ven, dokonce i umělecké produkce už mohou vznikat bez roušek, takže seriál ve druhé části nejspíš dá sbohem OPUHům, čímž přijde o své komediální eso. Bude proto zajímá sledovat, jak se dál vypořádá se zájmem publika, které se bude stále více upínat k prvním známkám normálnosti a na splývající koronavirové týdny doma rádo zapomene.

Seriál Láska v čase korony vysílá ČT1 každé pondělí.