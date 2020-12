V nové ladovsky laděné vánoční pohádce rozsvěcí pravá láska na Zem spadlé hvězdy

Štědrovečerní pohádka se po letech vrací na sníh. V příběhu O vánoční hvězdě možná jde především o moc nezištné lásky, na své si ale přijdou i příznivci astronomie nebo poetiky obrazů Josefa Lady. Výpravný film podle námětu Michala Čunderleho s Vojtěchem Kotkem, Terezou Rambou a Aňou Geislerovou v hlavních rolích uvedla ve čtvrtek v premiéře Česká televize. Recenze Hvězdná obloha 19:06 24. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z čeho žije hvězda, když se jí nějakým nedopatřením podaří opustit noční oblohu a skončit na Zemi? Podle nové televizní pohádky Karla Janáka stačí, aby byla v přítomnosti čisté, nesobecké lásky, a jen tak nevyhasne.

Pro Deničku (Tereza Ramba) je proto velkým štěstím v neštěstí, že se zřítí zrovna do kůlny vesnického učitele Vaška (Vojtěch Kotek), který se každé odpoledne vydává doplnit už tak přecpaný lesní krmelec, aby odtud mohl nepozorovaně sledovat svou milovanou princeznu Amálku (Leonie Brillová), jak bruslí na zamrzlém jezeře.

Pozemskými zvyklostmi nepopsaná idealistka Denička si usmyslí, že dá Vaška s princeznou dohromady. Věří totiž, že z jejich vzájemné lásky načerpá tolik síly, aby se rozzářila na celý širý kraj, a upozornila tak svého nastávajícího Siria (Ondřej Sokol), aby ji přijel na Velkém vozu zachránit.

Aňa Geislerová a Zlata Adamovská v pohádce O vánoční hvězdě | Zdroj: Česká televize

Nečeká, že opětovaný cit bude pro mladou dvojici tou nejmenší překážkou, ani to, že slovutný hvězdný snoubenec bude příliš zaneprázdněný svým vlastním obrazem v zrcadle, aby si všiml volání o pomoc. Místo toho Deniččinu záchranu vezme do rukou žárlivostí zmítaná Proxima (Aňa Geislerová), kterou šťastné lidské konce vůbec, ale vůbec nezajímají.

O vánoční hvězdě pohádka

ČR / SK / Německo, 2020, 92 min

Režie: Karel Janák

Scénář: Karel Janák, Michal Čunderle

Hrají: Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Aňa Geislerová, Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Martin Huba, Leonie Brill, Zlata Adamovská Hodnocení: 55 %

Do astronomií zpestřené zápletky, která je jinak v podstatě pouze další pohádkovou variancí na to, jak si zlo díky lásce nezavdá s dobrem, si ani ten největší cynik ve mně netroufá příliš šťourat. Upřímně jsem si užívala jazykové hrátky s vesmírnou tematikou („přetrhnu je jak souhvězdí hada“), laskavý humor i roztomilost celého vyprávění, během kterého mé srdce po grinchovsku narostlo do trojnásobku své původní velikosti.

Kouzelně působí i zasněžená vesnice se svými chaloupkami a všemožnými postavičkami, které skutečně vypadají, jako by si je tvůrci vypůjčili přímo z Ladových nejznámějších kreseb. Obzvlášť ponocný bude divákům připadat povědomý.

Janákův film ale přitom všem nevyznívá infantilně, i když si trochu té žánrově typické afektovanosti neodpustí, a to především ve formě Rambina energického diblíka. K věčně pozitivní a dětsky naivní nátuře její Deničky to nicméně perfektně sedí.

Kotkův učitel je k tomu stoičtější protipól, který umí bavit zase svými neurotickými tiky. Jako třeba když najednou mezi řečí popadne vycpaného kačera – nebo tím, jak se opakovaně snaží Rambu zastlat i s namazaným chlebem.

I zbylé herecké obsazení patří jednoznačně k nejlepším kvalitám O vánoční hvězdě. Vedle zlosynky Geislerové jsou to například Zlata Adamovská (z nějakého důvodu stylizovaná do britské královny Viktorie), Martin Huba nebo Kryštof a Matěj Hádkovi, kteří nám zdárně pomáhají zapomenout na dva citelné nedostatky: že k nadabované německé princezně příliš nepřilneme a že rozpočet na paruky snad kompletně skončil v Sokolově blonďatých loknách.

Bylo by hezké, kdyby se pohádce podařilo v malých i velkých divácích probudit zájem o to, jaký je rozdíl mezi hvězdou a bílým trpaslíkem, nebo kdo že má být ten bezejmenný poskok nejjasnější hvězdy na obloze.

Co se jinak poselství týče, trochu mě mrzí snad jen to, že se při všem tom lamentování o neporazitelnosti romantické lásky nemyslí i na přátelství. V tomto ohledu tak snímek potvrzuje pravidlo řady podobných příběhů, kde platonickému poutu mezi lidmi není přikládána stejná váha. I když v nich třeba právě jako v případě O vánoční hvězdě fungují scény mezi přáteli podstatně lépe než mezi dvěma bleskově zamilovanými.

Televizní pohádku O vánoční hvězdě odvysílala ČT1 24. prosince. Nyní je ke zhlédnutí na iVysílání.