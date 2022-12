Stůj, nebo dědeček vystřelí! Česká televize na Vánoce oprášila pohádkového loupežníka ve výslužbě

Letošní Štědrý večer se na prvním programu České televize nese v duchu recyklace. Navzdory zvyklostem posledních několika let se totiž nedočkáme zbrusu nové pohádky, ale akorát televizní premiéry jedné, co se ještě na podzim s nemalým úspěchem hrála v kinech. Snad mají děti i jejich přidružení dospělí (kterým musí zatrnout vždycky, když Ondřej Vetchý zakleje „kudla“) krátkou paměť. Recenze Pohádkově bohaté království 7:16 24. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tuzemská kinematografie se i tento rok se svou poměrně ojedinělou zálibou v pohádkových příbězích činila. Kiny prošly čtyři nové pohádkové filmy – pět, pokud počítáme i slovensko-českou Zakletou jeskyni. Nejzvláštnější na tom všem ale možná je, že ani jednu nenatočil Zdeněk Troška.

Zatímco Největší dar spojoval ladovskou zimu s mýty o pohanských božstvech, Princezna zakletá v čase 2 se znovu pokusila českému divákovi v rámci českých rozpočtů zprostředkovat poctivé kouzelnické fantasy. Princ Mamánek, právem ve své vlastní kategorii, zase děti seznámil s hororovým konceptem mužského dospívání a plešatění.

Pokračování Bambitky, jak se jedenáct let staré pohádce začalo někdy během jejích dvaceti (oficiální údaj) televizních repríz familiárně přezdívat, z té čtveřice působí nejtradičněji. Dobro s písní na rtech vyhrává nad zlem se špatnými účesy a láska překonává i majetkový a věkový rozdíl.

Možná až příliš se to podobá tomu, co jsme viděli už na Vánoce roku 2011 – akorát je to tentokrát točeno na filmovou kameru. Čistší obraz, bohatší výprava a vůbec pokročilejší technologie ale pochopitelně nezaručují kvalitnější rodinnou podívanou.

Jenže příběhové návraty lákají jako máloco a režisér Ivo Macharáček spolu se scenáristou Evženem Gogelou mají své lehce karikaturní postavičky rádi až příliš na to, aby se s nimi jen tak rozloučili.

V Tajemství staré bambitky 2 se tak znovu setkáváme nejen s průbojnou Aničkou (Kamila Janovičová), nyní královnou, a roztomile neschopným panovníkem Jakubem (Tomáš Klus), ale i s jeho bývalými rádci-záškodníky Ferencem a Lorencem (Miroslav Vladyka a Jiří Lábus v jedné paruce rozdělené na dvě hlavy). Ti na začátku pohádky utíkají z nucených prací, aby se shodou náhod ocitli v bohatším sousedním království, kde o jejich sebeprospěchářských tendencích neslyšeli.

Vládne tu mladá královna Julie (Veronika Khek Kubařová), které se lepí smůla na paty, a nemůže si proto mimo jiné najít „pořádného chlapa“. Přesto ji ale s příchodem dvojice škoditelů jedno velké štěstí potká. Když se kutálí v sudu ze stráně (ano, opravdu), připlete se do cesty polepšenému loupežníkovi Karabovi (Ondřej Vetchý). Už ten večer si pak o sobě navzájem zpívají – ona ve vaně, on u vědra s prádlem.

Tajemství staré bambitky 2 pohádka

Česko, 2022, 104 min



Režie: Ivo Macharáček

Scénář: Evžen Gogela

Hrají: Ondřej Vetchý, Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová, Valentýna Bečková, Otmar Brancuzský, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta

Robinu Hoodovi českých luhů a hájů a zapřisáhlému samotáři Karabovi je panovnice milejší, než by si snad sám přál. Když se tedy spolu s celou říší ocitnou v nebezpečí, je kvůli ní ochotný – k radosti vlastní vnučky Johanky (Valentýna Bečková), která je legendou o férovém banditovi s bambitkou přímo fascinovaná – svou starou zbraň vyjmout z královských archiválií a znovu se s ní domáhat spravedlnosti.

A zatímco se někteří potýkají s city (v hudební kompozici Václava Noida Bárty) a starými nepřáteli, v království Jakuba a Aničky se řeší následky povodní a rozpuštěná armáda. Pohádka je v tomto ohledu dosti roztěkaná. Snaží se zdárně odvyprávět celkem standardní romantický příběh, i když ozvláštněný věkovým rozdílem svých protagonistů, a přitom se opět pokusit o lehkou formu politické satiry.

Místo toho, aby se vesele notovalo o výběru daní, se tentokrát rozdává cena zlatého papaláše a proklamují sliby typu „sloužím nové vlasti“. Mnohem úspěšnější je ale bohužel druhá Bambitka v recyklaci známých pohádkových motivů (nejen polévku tu vaří hlasem ovládaný kouzelný hrnek), stereotypů (i přes Karabův zdravý přístup k domácím pracím v jeho chalupě údajně chybí ženská ruka) a dětinského humoru („a komu se to nelíbí, ať nám políbí...“).

Uvidíme, jestli si příjemnější tajemství přeci jenom nakonec nepřichystal nový Krakonoš, na kterého v televizním programu „zbyl“ až 1. svátek vánoční.

Pohádka Tajemství staré bambitky 2 měla kinopremiéru 10. února 2022. Na Štědrý večer ji uvede ČT1 od 19.00.