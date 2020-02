Drogy, vietnamská mafie a policie o krok pozadu. Česká televize nasazuje novou sérii Zrádci

„Kdo tuhle práci dělal, tak ví, jak je někdy těžké najít motivaci. Protidrogová policie je taková uklízecí četa. V pondělí to smetí vymeteme a další týden je zase zpátky,“ posteskne si ve třetím díle nové minisérie České televize postava Rostislava Nováka.

Srovná to s ukradeným kolem. Když ho policie vrátí jeho původnímu majiteli, dočká se obvykle alespoň potřesení rukou. Za to, že jste „stáhli fet z oběhu“, ale podle něj žádná ze zúčastněných stran rozhodně nepoděkuje.

Televizní drama Stockholmský syndrom se pokusí přesvědčit kriminálním žánrem přesycené diváky Číst článek

Nechystal se k tomu ani David, který celý příběh zahájí jednou ze svých občasných zpovědí do kamery. Jak tvrdí, drogy jsou národní poklad asi stejného významu jako Karlštejn nebo zelená, a stát je by je proto měl podporovat.

Za arogancí a siláckými řečmi 20letého kluka se ale skrývá nebezpečné tajemství. Mladý poslíček česko-vietnamské drogové mafie totiž za zády nejlepšího kamaráda Reného (Miloslav Pecháček s vlasy, které postupně vystřídají snad každou barvu duhy), jejich šéfa Viktora (Robert Mikluš) a jeho šéfa Filipa (Duy Anh Tran) na svého zaměstnavatele donáší policii.

Když nezvratně krachne plán Blažka (Václav Neužil), skoro až psychopaticky posedlého policisty, který podle Davida „za všechno může“, musí se mladík spolehnout na pomoc jeho kolegyně Vávrové (Lenka Krobotová). Iluze suverenity a nedotknutelnosti se postupně vytrácejí. Nahradí je ortel smrti, který se mu začne utahovat kolem krku jako smyčka.

Lenka Krobotová a David Novotný v sérii Zrádci | Zdroj: Česká televize

Tří týdny v životě mladého dealera, které tvoří hlavní linku Zrádců, vychází z původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály, a jeho knihy Nelegál, v níž popsal šedou oblast rekrutování dealerů a narkomanů do řad policejních informátorů.

Podle Viktora Tauše, který se na režii minisérie podílel s Matějem Chlupáčkem, jde o zajímavou látku už proto, že v drogové kriminalitě „de facto neexistuje oběť“. I když to nemalé množství lidí, co stihne do konce tří epizod, které měli novináři možnost vidět, skončit s prostřeleným hrudníkem či končetinami, by s tím nemuselo souhlasit.

Jde však o to, že každý zúčastněný má z drogového byznysu nějaký užitek — ačkoli ten obvykle mívá jen velmi krátkého trvání. Takový už je ale svět, do kterého se Zrádci v čele se svým vypravěčem stále hlouběji noří.

Václav Neužil v sérii Zrádci | Zdroj: Česká televize

Pozice v něm je velmi snadno nahraditelná, ať už se snažíte hrát na straně strážců zákona, nebo mafie, která si kolem zákona a často i skrz něj nachází nové způsoby podnikání. Scénář Miry Šifra, autora předloňské série Rédl, jasně říká, že je to ve výsledku jedno. Všichni totiž stojí ve stejné hromadě hnusu a bahna. Otázkou je pouze, jak dlouho si v ní dokážou udržet hlavu nad hladinou a dýchat.

I proto seriál po divácích požaduje, aby příběh sledovali z pohledu ne zrovna sympatických charakterů, ať už je to kluk s jasně vyhraněnými, ale zkreslenými názory na svět, nebo policisté, kteří v rámci věčné války proti takzvané rakovině společnosti ztratili hlavu.

Zrádci tak konečně opět přinášejí televizní podívanou, kterou má cenu se zabývat a trávit s ní čas. Obrat proti standardní televizní kriminálce, jejichž houští se divák musí poslední dobou prodírat, ovšem nenabízí jen přesvědčivý scénář a herecké výkony.

ZRÁDCI drama

ČR, 2020, 6× 60 min

Režie: Viktor Tauš, Matěj Chlupáček

Scénář: Miro Šifra

Kamera: Martin Douba

Hrají: Lenka Krobotová, Cyril Dobrý, Václav Neužil, Duy Anh Tran, Miloslav Pecháček, David Novotný, Igor Bareš, Rostislav Novák Hodnocení po 3 epizodách: 80 %

Tauš a jeho tým obvyklých spolupracovníků, jako je kameraman Martin Douba, výtvarník Jan Kadlec nebo hudební skladatel Petr Ostrouchov, vnášejí do vyprávění svou osobitou stylizaci, která může působit povědomě například divákům na Českého lva nominované kriminální sérii Vodník.

Projasněné záběry, rámování do rozsáhlých, odcizelých ploch a svérázné snímání kamery tady dále umocňují převládající pocit úzkosti. Kamera kolem postav velmi těsně krouží, svírá je svou přítomností a v nehezkých úhlech je provokuje k vzájemným konfliktům, kde se o sebe skoro otírají obličeji.

Precizně zkonstruovanými charaktery se tu stávají i interiéry, které naprosto zapadají do stylizované, ale neméně současné reality definované společenským rozpadem, konzumem a s ním spojenou krátkodobostí, chvilkovým rozptýlením a potřebou nezanechávat po sobě moc stop.

Varna pervitinu se proto na čas přesouvá do rekonstruovaného bazénu. Mladí dealeři se prohánějí na hoverboardu po svých drahých bytech s vysokými, holými stěnami, zatímco jim chodí objednávky přes dark web a zprávy přes šifrované aplikace. A policie, operující z rozsáhlých prostorů polorozpadlého kostela, nestačí držet krok. Aspoň pokud trvá na dodržování legálních postupů.

Šestidílná série Zrádci začíná na ČT1 v neděli 23. února. Všechny epizody budou po své televizní premiéře ke zhlédnutí na iVysílání.