Rekordní počet seriálových novinek. V prosinci se diváci dočkají Sta roků samoty i Černé holubice

Sto roků samoty, Den Šakala, Černá holubice nebo třeba seriál na motivy slavných počítačových her. Letošní prosinec je, co se týče seriálové nabídky, rekordní. Streamovací platformy nabízejí řadu novinek, zároveň ale přicházejí s druhými řadami úspěšných seriálů jako Hra na oliheň nebo Arcane. Online 14:04 3. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z druhé série Hry na oliheň | Foto: No Ju-han | Zdroj: Netflix

Černá holubice

Už tento čtvrtek bude mít na Netflixu premiéru britský seriál Černá holubice. V hlavní roli se představí Keira Knightley, pro kterou je to zároveň první větší seriálová role.

Hrdinka šestidílného napínavého seriálu Helen Webb je oddaná matka, manželka, ale hlavně špiónka, která posledních deset let prodávala politická tajemství svého manžela organizaci Black Doves (černé holubice). Teď jí ale zabili milence a její nadřízení posílají starého přítele, aby ji chránil.

Seriál se snaží těžit z aktuální popularity britských špionážních seriálů jako jsou třeba Slow Horses s Gary Oldmanem.

The Day of the Jackal

Na podobných motivech stojí také seriál The Day of the Jackal (Den Šakala), který bude mít na SkyShowtime premiéru 6. prosince.

Knižní předlohu Den pro Šakala, která byla několikrát zfilmovaná, napsal Frederick Forsyth. Politický thriller se původně odehrává v Paříži v roce 1963 a vypráví o profesionálním nájemném vrahovi s krycím jménem Šakal. Toho v novém seriálu hraje Eddie Redmayne, kterého diváci mohli vidět ve snímku Dánská dívka nebo Fantastická zvířata a kde je najít.

Policistku, která se rozhodne Šakala chytit, hraje Lashana Lynch. Znát ji mohou diváci například z filmu Není čas zemřít, kde hrála agentku s označením 007.

Eddie Redmayne v sérii The Day of the Jackal | Zdroj: SkyShowtime

Secret Level

Videoherní fanoušci se dočkají animovaná série Secret level inspirované slavnými počítačovými hrami. Bude mít 15 samostatných epizod a stojí za ní tvůrci seriálu Love, Death and Robots.

Tentokrát už ale nespolupracují s Netflixem, ale s platformou Prime Amazon, kde bude seriál dostupný od 10. prosince. Nebudou chybět příběhy z her jako Pac-man, Sifu, Unreal Tournament, God of War a dalších. Hlasy postavám propůjčili mimo jiné Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart nebo Keanu Reeves.

Sto roků samoty

Ty, kteří nejsou fanoušci videoher, může zaujmout další novinka. Kolumbijští tvůrci přichází se seriálovým zpracováním literární klasiky Sto roků samoty od spisovatele a držitele Nobelovy ceny Gabriela Garcíi Márqueze.

Seriál diváky zavede do městečka Macondo, kde plukovník Aureliano Buendía stojí před popravčí četou. Seriál je natočen ve španělštině přímo v Kolumbii a je výsledkem spolupráce s Márquezovou rodinou.

Od 26. prosince si také nenechte ujít druhou řadu jihokorejské Hry na oliheň, kdy se hlavní hrdina vrací, aby zničil ogranizátory této zvrácené zábavy. Na streamovacích platformách už teď běží druhá řada sci-fi Silo nebo Arcane.

Fanoušci Duny si zase přijdou na své v seriálu Duna: Proroctví, který se odehrává před dějem filmů Duna.

Lee Jung-jae v druhé sérii Hry na oliheň | Foto: No Ju-han | Zdroj: Netflix