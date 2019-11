Než se rozkoukali, přišel Palachův týden a listopad. Dokument Ročník 89 mapuje život studentů herectví

Dokument Ročník 89 režiséra a autora scénáře Ondřeje Kepky mapuje 30 let osobních problémů, úspěchů a pádů studentů hereckého ročníku, kteří zažili na DAMU sametovou revoluci. Se svými bývalými spolužáky natočil Kepka dokument o tom, jak Karel Dobrý, Vanda Hybnerová, Michal Malátný, Hana Ševčíková a další prožívali tehdejší události a jak na ně pohlížejí dnes. Ročník 89 uvede ČT art 20. listopadu. Praha 18:17 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva herec a hudebník Petr Rajchert a režisér a autor scénáře Ondřej Kepka uvedli 14. listpadu 2019 v Praze dokument Ročník 89. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Snímek je o tom, jak se změnila naše společnost za posledních třicet let. Myslím, že je to výpověď jedné generace zhruba padesátníků. Takže jsme tehdy byli už téměř dospělí a dnes jsme ještě při smyslech. Není to výpověď třeba dnešních třicátníků, kteří byli v roce 1989 v kočárku. Oni mohou těžko srovnávat,“ řekl Kepka.

„Mě samozřejmě strašně mrzí, že se dnes začíná relativizovat listopadová revoluce a podle průzkumu si 40 procent národa myslí, že před sametovou revolucí bylo lépe. Pro mě je to zhroucení mého světa, mých životních cílů a něco naprosto šíleného,“ řekl.

Kepkův ročník byl prvním hereckým ročníkem, který v roce 1989 dovedl k absolutoriu na pražské DAMU herec Boris Rösner. Šlo o studenty, kteří do školy nastoupili na podzim roku 1988.

Než se stačili pořádně rozhlédnout, byl tu Palachův týden, pak petice Několik vět, později listopad 1989.

Dokument ukazuje, jak ctili svého profesora a že přátelské vztahy navázané ve škole přetrvaly do současnosti. A to přesto, že někteří ve studiu vytrvali, jiní odešli, další vystudovali, ale živí se dnes jinak.

Nezodpovězené otázky

Dokument, v němž dále vystupují Petr Rajchert, Otto Rošetzký, Magdaléna Sidonová nebo Tomáš Petřík, by mohl mít pokračování.

„Jednak je hodně natočeného současného i historického materiálu, který by se dal využít. Podařilo se mi i v České televize zařídit nový přepis starého materiálu,“ s tím, že podle něj jsou další témata, která lze zpracovat.

„Mohli bychom se vrátit ke spoustě otázek, které zůstaly nezodpovězeny nebo jenom naznačeny. Ať už je to současný stav kultury nebo postavení herců a vůbec divadelníků. Takže těch možností je více. Obecně je hodnota těch rozhovorů velmi silná,“ konstatoval Kepka.