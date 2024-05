Šárka Vaňková, Aleš Cibulka nebo Miloš Knor. Nová televize OK TV začne vysílat ve čtvrtek 16. května

Ve čtvrtek 16. května začne vysílat nová zábavní televize OK TV. Naladit půjde po celé České republice v terestrickém vysílání DVB-T2 v Multiplexu 24 a bude součástí nabídky některých operátorů. Oznámili to zástupci televize v úterý na tiskové konferenci. Praha 14:45 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OK TV nabídne českou a slovenskou hudební produkci a zábavu. (ilustrační foto) | Foto: Alehandra13 | Zdroj: Pixabay

OK TV nabídne českou a slovenskou hudební produkci a zábavu. Za projektem stojí společnost OK Music Television, která získala licenci pro pozemní vysílání letos v lednu. Licence platí 12 let. Sídlo stanice je na pražském Žižkově, odkud bude vysílat ze čtyř studií.

Nová stanice se chce zaměřit na skupinu diváků nad 35 let. Nabídne talk show, soutěže, zábavné a lifestylové pořady a do budoucna také publicistiku. Nebude naopak vysílat zpravodajství. Vlastní talk show budou mít Aleš Cibulka nebo Miloš Knor. Z hudebního světa bude v programové nabídce Kartotéka Martina Hrdinky, Fesťák s Genny Ciatti, Hitparáda uváděná Radkou Pavlovčinovou a Andělská noc s Pavlem Andělem.

Každý všední den od 8.30 do 12.00 hodin poběží moderovaný komponovaný lifestylový blok OK Start, ve kterém se objeví celá řada známých osobností z řad zpěváků, muzikantů, herců, sportovců, ale i odborníků vždy na dané téma dne. Chybět nebude ani pořad o vaření nebo soutěžní pořady, například soutěž o 100 000 Kč „Jeden na jednoho“ s Pavlem Šiškou.

Svět cirkusů, manéží a varieté poodhalí ve speciálním pořadu Hvězdy manéže moderátorka a zpěvačka Šárka Vaňková. Zprávy ze světa showbyznysu přinese každý den večer pořad VIP Koktejl, kterým budou střídavě provázet Vaňková, Klára Šedová a Dominik Port. Nechybět budou ani dětské pořady.