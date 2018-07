Když herci hrají sami sebe - to je případ nového seriálu o Dejvickém divadle. ČT ho představila ve Varech

„Cítím tady negativní energii. A jde přímo z tebe, Martine. Jako promiň. A příště na mě laskavě nekřič. Já už toho mám opravdu plný zuby. Tohle to je mačistický divadlo,“ pohoršuje se na čtené zkoušce Klára Melíšková v novém seriálu Zkáza Dejvického divadla. První diváci se už při ukázce smáli a tleskali. Děj nás zavede mezi bývalé i současné členy souboru: a to na představení, do reálných hereckých šaten, ale taky na hřbitov nebo na pražský magistrát.

Seriál Zkáza Dejvického divadla režíroval Miroslav Krobot, který je spolu s Ondřejem Hüblem autorem scénáře.

Martha Isová, Václav Neužil, Martin Myšička - to jsou jen některá jména hlavních postav nového seriálu, který připravuje Česká televize. Jmenuje se Zkáza Dejvického divadla a herci v něm hrají sami sebe.

„Napadl mě náměť, že Dejvické divadlo nedostane grant a musí prodávat hrnce jako nějaký šmejdi, tak jsem z toho udělat povídku,“ vysvětluje Hübl.

Dílů nakonec napsali šest. Hrát sebe sama byl pro uměleckého šéfa Dejvického divadla Martina Myšičku na první pohled snadný úkol.

„Na jednu stranu je jednoduché, že ať udělám cokoliv, budu to pořád já. Na druhou stranu ten seriál není realismus, je to jakási nadsázka a mělo by to být i zábavné a vtipné. A teď jde o to najít tu hranci, aby to nebylo ‚nemastný, neslaný‘,“ popisuje Myšička.

Naopak Václav Neužil s rolí Václava Neužila zápasil. „Než jsme začali, tak jsem se trošku bál. Ptal jsem si Mirka Krobota, neustále jsem ho otravoval, jak si to představuje, a on tak lakonicky odpovídal: ‚Prostě tak choď a říkej to, jako to děláš v reálu‘,“ popisuje pro Radiožurnál.

Seriál Zkáza Dejvického divadla je teď ve střižně a Česká televize ho plánuje nasadit do vysílání na jaře příštího roku.