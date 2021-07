Kultovní seriál Kancl slaví 20 let od odvysílání prvního dílu

Před dvaceti lety odvysílala stanice BBC první díl kultovního seriálu Kancl. Pořad britského komika Rickyho Gervaise, který v něm sehrál i hlavní roli, se stal tak populárním, že podle jeho předlohy natočili v USA dalších více než 200 dílů. Velká Británie 9:57 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Špatnou zprávou je že někteří z vás přijdou o práci - pozitivní ale je, že jsem byl povýšen,“ říká vedoucí kancelářské pobočky papírny David Brent. Tato věta vystihuje postavu, kterou Gervais vytvořil a ztvárnil. Je to samolibý, egoistický jedinec, pro kterého není kancelář pouze místo výkonu povolání, ale životní styl.

Britský komik je proslulý svým kontroverzním a často drsným smyslem pro humor. V jeho repertoáru se často objevují vtipy o předsudcích, které jsou Kanclem protkané skrz na skrz.

"Nikdy jsem nechtěl nikoho svými vtipy urazit ani zranit. Každému připadá směšné něco jiného. A to že je někdo uražený, ještě neznamená, že má pravdu. Jsou lidé, které uráží třeba to, že něco není kvalitní, nebo dokonalé, jestli víte, co tím myslím,“ řekl o svém smyslu pro humor v americkém pořadu The Ellen Show Gervais.

Právě v USA se dostalo komediálnímu pořadu větší pozornosti. Měl takový úspěch, že jej použili jako předlohu a s jiným hereckým obsazením natočili více než dvě stě dalších dílů.