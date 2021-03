Dálnice je jejich revírem už 25 let. ‚Seriál Kobra 11 je ikonický,’ říká dabér komisaře Semira

Existuje spousta televizních policejních detektivů, komisařů a vyšetřovatelů. Jen jeden z nich se ale zdá být opravdu nesmrtelný. Přesně taková je postava Semira Gerkhana, jíž hlas propůjčil dabér Bohdan Tůma. „Dokud bude mít finance a také fyzickou sílu, tak si myslím, že Kobra 11 jen tak neskončí. Ten seriál už je ikonický,” řekl pro Český rozhlas. Slavný německý seriál Kobra 11 měl koneckonců premiéru už před čtvrt stoletím. Audio Berlín / Praha 12:56 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitel Semira Erdoğan Atalay | Foto: Horst Galuschka | Zdroj: Profimedia/DPA

„Jejich revírem je dálnice, jejich tempo je vražedné.” Nemusíte znát seriál Kobra 11, ale tahle slova jste už určitě někdy slyšeli. Přesně takhle už 25 let začíná slavná německá série Kobra 11.

V každém díle fanoušci sledují práci fiktivní dálniční policejní stanice v Kolíně nad Rýnem. Dva komisaři mají vždy ta nejnovější auta a v boji proti zločinu je nemají problém zničit.

V seriálu se za 25 let vystřídala řada postav - od policistů, padouchů až po nejrůznější rodinné příslušníky. Jedna hlavní postava se ale v Kobře 11 objevuje už od první řady. S komisařem Semirem Gerkhanem proto zůstal i jeho český hlas, dabér Bohdan Tůma.

„Mám tu výhodu, že stárneme spolu. Jak spolu děláme všechny díly a řady, tak není co zlepšovat. Jak on stárne, a je takový moudřejší, tak si dovolím tvrdit, že to jde ruku v ruce.”

Dálnice jako filmová kulisa

Kobra 11 se stala slavnou i díky - někdy až neuvěřitelným - bouračkám na dálnicích. S většími ambicemi scénáristů se ale stále častěji museli uzavírat části německých dálnic - a to se jim později přestalo finančně vyplácet.

A tak vznikla největší filmová kulisa v Evropě. Dálnici najdeme ji v Severním Porýním Vestfálsku a je dlouhá bezmála dva a půl kilometru. Není to ale jediná zajímavost, kterou jste o Kobře 11 možná ani netušili.

„Semir, pan Erdoğan Atalay, se stal majitelem a producentem seriálu. Zaměstnává tam obrovské množství lidí. A dokud bude mít finance a také hlavně fyzickou sílu, tak si myslím, že Kobra 11 jen tak neskončí. Ten seriál už je ikonický,” myslí si Tůma.

První díl Kobry 11, který se vysílal přesně před čtvrt stoletím na německé televizi RTL, sledovalo 10 milionů lidí. Diváky si - na rozdíl od jiných televizních seriálů - ale stále drží. I proto se teď připravují další díly 25. série. A tvůrci stále vymýšlejí, jak fanoušky zaujmout. Teď třeba tím, že vůbec poprvé nemá Semir Gerkhan parťáka, ale parťačku Vicky.