Před 40 lety odvysílala televize poslední díl M.A.S.H. Kultovní seriál diváky původně příliš neoslovoval

Americký seriál o lékařích v korejské válce už je televizní klasika. Diváky na celém světě naučil, že slovo MASH znamená v angličtině mimo jiné i zkratku pro mobilní vojenskou chirurgickou nemocnici. Seriál zpočátku nezaujal, ale to se časem změnilo. Poslední díl sledovalo v premiéře přes sto milionů lidí. Ve středu 28. února je to rovných 40 let od jeho vysílání.

Na počátku byla kniha MASH: Román o třech vojenských lékařích z roku 1968 od Richarda Hookera, což je pseudonym dvou autorů – bývalého vojenského chirurga Richarda Hornbergera a spisovatele Wilfreda Charlese Heinze.

V roce 1970 následoval film M.A.S.H. režiséra Roberta Altmana a 17. února 1972 premiéra prvního dílu stejnojmenného seriálu.

„Nikdo neví, proč má některá věc úspěch. Na úspěchu toho seriálu měl určitě podíl režisér Gene Reynolds, který do něj vybral skvělé lidi. A navíc televize stála při nás, měli ten seriál rádi, i když měl bídnou sledovanost. Dnes takovou věc zruší lusknutím prstu,“ připomíná herec Alan Alda, který ztvárnil vojenského chirurga Hawkeyeho Pierce.

Časopis Time označil M.A.S.H. dokonce za propadák sezony. „Smáli jsme se, jiné seriály se umístily v první desítce – a my v první sedmdesátce,“ komentuje Alda fakt, že první díly seriálu diváky nezaujaly.

Z propadáku do popředí

Sledovanost ale začala růst a televize CBS si později za rozhodnutí nestáhnout seriál M.A.S.H. mohla gratulovat. Za 11 let produkce vzniklo 251 dílů. Poslední díl s názvem Na shledanou, sbohem a amen měl premiéru v únoru 1983. Sledovalo ho 125 milionů diváků. Hrdinové fiktivní mobilní nemocnice se tak dočkali konce války.

Tři minuty po premiéře závěrečného dílu stoupl odběr vody v New Yorku o více než milion litrů – prý kvůli tomu, že lidé čekali na konec seriálu a až pak šli do koupelny. Podle fanoušků byl M.A.S.H. také údajně první americký seriál, kde zazněl vulgární výraz „son of a bitch“.

„Ten seriál podle mě zaujal hlavně proto, že pojednává o lidech za války. Byli daleko od domova, museli spolu vydržet, i když si šli na nervy, a museli si zachovat zdravý rozum, a proto se někdy chovali jak blázni,“ komentuje Alda.

A uzavírá: „Jenže oni opravdu byli v situaci, ze které by jeden zešílel. Věděli jsme, že hrajeme skutečné lidi. Nechtěli jsme jen pobavit, ale snažili jsme se být věrní realitě. A diváci to asi poznali a ocenili.“