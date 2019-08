Seriál Most! mohli režírovat Marek Najbrt nebo Bohdan Sláma, prozradil v Hradišti producent

„Kromě Mostu byly projekty společné, ale Honza byl ten, kdo položil základ a Petr to obohacoval. Takhle vznikl i Trpaslík. U Mostu to bylo obráceně,“ uvedl Reitler. Nejdříve vznikl scénář a až poté se hledal režisér.

„Když jsme to předkládali na programovou radu, předkládali jsme režiséry, kteří umí natočit sociální drama. Kromě Prušinovského jsme měli Marka Najbrta a Bohdana Slámu. Od každého z nich by to bylo jinak,“ uvedl Reitler.

Ve chvíli, kdy napsaný scénář a bylo třeba režiséra vybrat, ozval se podle něj Kolečko s požadavkem „pojďme to dát Honzovi“, jenž prý nejpřesněji posune scénář, kam by chtěli.

Režisér však podle Reitlera do scénáře Kolečkovi zasáhl, a to když navrhl smrt Čočkina, jedné z postav. „Často se stane, že autora po cestě zradíme. O konce jsou často velké spory. Podobně jsme se s Davidem Ondříčkem přeli o konec Dukly (televizní film Dukla 61),“ uvedl Reitler.

Seriál Most! se stal nejúspěšnějším komediálním seriálem České televize poslední doby. Osmidílná série sledovala osudy lidí ze stejnojmenného severočeského města.

Ve svém zpracování se nebojí drsného humoru, postavy nešetří sprostými slovy ani narážkami na společenské či rasové menšiny. „Zajímala nás xenofobie, strach z čehokoliv různého,“ uvedl Reitler.