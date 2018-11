‚Strach je dobré téma.‘ Autoři Trpaslíka představili nový komediální seriál Most!

Strach, drzost, předsudky a to všechno zfilmované s velkou dávkou nadsázky a smyslu pro humor. Takový je nový televizní seriál Most! Jméno má podle severočeského města, do kterého se svým ostrým humorem trefuje. A scenáristovi Petru Kolečkovi není svatý ani jeden oblíbený pořad České televize. Most! 14:00 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tématem osmidílného seriálu je podle kreativního producenta Michala Reitlera strach. „My jsme to téma hledali tak dlouho, až jsme zjistili, že se chceme věnovat věci, která lidi znervozňuje, která jim komplikuje život. Tak dlouho jsme hledali, až jsme dospěli k tomu, že tím pojítkem je strach. Strach je dobré téma na seriál, strach žene lidi do věcí, že si sami komplikují život,“ říká Reitler.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Začíná nová televizní série Most!

Kromě Martina Hofmanna si v seriálu zahraje také Erika Stárková. Právě její roli transsexuální ženy Dáši připravoval režisér Jan Prušinovský se zvláštní péčí.

„Já jsem potřeboval najít klíč k tomu obsazení. Najít směr, který bude dobrý a bude třeba akceptovatelný. Nechtěl jsem, aby to působilo směšně a aby to nespadlo do jízlivé karikatury, ale aby se zhmotnily věci, co fungovaly na papíře.“ vysvětluje Prušinovský.

Seriál Most! měl premiéru na televizním a online festivalu v Brně. Exkluzivně ho také měli možnost zhlédnout diváci v Mostě nebo například v Ústí nad Labem. První díl uvede Česká televize 7. ledna.