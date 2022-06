Seriálové tipy na léto: dortové hádanky, psychothriller z kanceláře i poslední návštěva Hawkinsu

Příchod letních prázdnin v televizních programech tradičně znamená skoro až biblické vzkříšení předrevolučních seriálů, jako jsou Chalupáři nebo Malý pitaval z velkého města, a masivní nasazování repríz. Premiéry mezitím čekají na začátek podzimu. Jestli hledáte alternativu ve formě novějších seriálových kousků v Česku legálně dostupných streamovacích služeb, možná se inspirujete ve výběru redakce iROZHLAS.cz. PŘEHLED Kancelář / Havaj / Hawkins 7:15 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Scott v seriálu Odloučení | Zdroj: Apple TV+

Barry

Slovy Stefona, ikonická role Billa Hadera ze skečového pořadu Saturday Night Live, tenhle krimi sitcom má všechno: nájemného zabijáka (Hader), který nachází nový smysl života v herectví, (ne)přátelské pletky s čečenskou a bolívijskou mafií i třeba aplikaci na vzdálené odpálení bomb. Těžko v dnešní době budete hledat vizuálně vynalézavější a mrazivější televizní komedii. Tři série Barryho najdete na HBO Max.

Banda

Protilék k nekončící zásobě superhrdinských komiksových adaptací nese název Banda. Sama komiksová adaptace podle série Gartha Ennise a Daricka Robertsona zobrazuje svět, kde jsou sice tváře superhrdinů na všech svačinových boxech a obalech cereálií, o žádné morální autority ale rozhodně nejde. Seriál tak nabízí to, co si Marvel ani DC nedovolí: otevřené násilí, ničím nekontrolovanou salvu zhýralostí i trefnou společensko-politickou satiru. Diváci tak musí očekávat i neočekávatelné – od parodie na celebritní Imagine video až po ruční souboje s dildy. Tři řady Bandy jsou na Amazon Prime Video.

Bílý lotos

Boháči přijeli na dovolenou, přepracovaní zaměstnanci luxusního rezortu nasazují natrénované úsměvy. Někdo po tomhle týdenním sebepoznávacím pobytu skončí mrtvý.

Zatím šestidílná série scenáristy a režiséra Mikea Whitea dokonale vystihuje mikrokosmos rodinných dovolených a jejich zdánlivě převratných malých velkých události a konfliktů. Do atmosféry neklidu a stihomamu vás dostane už znělka, která zní jako něco mezi zadýcháním a panickou atakou zasazenými do exotického motivu. Bílý lotos najdete na HBO Max.

Je to dort?

Tohle je bowlingová koule, tohle je dort. Na první pohled ale jeden od druhého nerozeznáte. Příznačně nazvaný Je to dort? mění internetový trend v reality show. Princip pořadu je jednoduchý – talentovaní cukráři musí upéct dort co nejvěrněji připomínající skutečný objekt, na chuti výsledného pokrmu prakticky nezáleží. Ve stejné epizodě se tak může sejit cukrový hamburger, jedlý psací stroj, marcipánová kuželka nebo sladký kbelík plný písku. Experti na danou problematiku (kterou může být jak móda, tak bowling) se poté snaží uhádnout, který z předmětů je dort a který je skutečný.

Absurdní seriál operuje v poměrně úsporném režimu a neposkytuje příliš velký prostor samotnému talentu tvůrců. Všechno v podstatě stojí na osobě moderátora, herci Mikeym Dayovi, kterého můžete znát třeba ze skečového pořadu Saturday Night Live. Jeho osobitý přístup k televiznímu vystupování dělá z programu plného nejasných pravidel příjemnou oddechovku ideální na chvíle nicnedělání. Co je a co není dort, si můžete sami zkusit hádat na Netflixu.

Marvelovské žně

Komiksový vesmír studia Marvel, to už dávno nejsou pouze filmy. Stává se tak čím dál náročnějším všechno to stíhat nakoukávat. Jenže vynechat – ať už seriál či novou kinopremiéru – dost možná znamená nechytat se později v ději. Zářným příkladem je devítidílná WandaVision, u které můžete být bez zhlédnutí posledních dílů Avengers lehce ztraceni. Lépe ovšem pochodíte u Moon Knighta, ve kterém září Oscar Isaac jako hrdina s disociativní poruchou identity – a egyptským bohem ve svých stopách. Právě jeho sledování zvládnete i bez předchozí superhrdinské přípravy a znalostí.

Marvelovských seriálů je aktuálně sedm. Od poloviny června si je čeští diváci mohou všechny legálně pustit na streamovací platformě Disney+.

Odloučení

„Dobrá zpráva je, že peklo je jenom produkt chorobné lidské představivosti,“ prohlásí v úvodní epizodě s falešnou laskavostí šéfka s tváří Patricie Arquetteové. „Špatná zpráva je, že co si lidé dokáží představit, to také obvykle stvoří.“

Těžko byste hledali lépe padnoucí shrnutí zatím devítidílného seriálu, kde tajemná korporace s názvem Lumon zaměstnává osoby, kterým byla chirurgicky rozdělena pracovní a mimopracovní paměť. Zatímco jejich venkovní já tak ani nemá ponětí, jakou činnost vlastně ve firmě provádí, vnitřní já je uvězněné v nekončícím cyklu práce – bez vidiny odpočinku či skutečného života. V takzvané odpočinkové místnosti je přitom žádný odpočinek nečeká. Mysteriózní seriál v režii Bena Stillera a Aoife McArdleové najdete na Apple TV+.

Půlnoční mše

Představte si, že se jako obyvatel odlehlé ostrovní komunity stanete svědky doslova biblického zázraku. Uvěříte, že přítomný kněz našel spojení s Bohem? Ale co když se na ostrově kromě zázraků začnou dít i jiné, hrůzu nahánějící události? Mike Flanagan natočil velmi povedený, ponurý a v jádru příjemně staromilský hororový seriál, který však mezi diváky loni na podzim poněkud prošuměl. Neoprávněně.

Půlnoční mše nabízí zážitek s velmi stupňující se intenzitou, výborným scénářem, co se nebojí tnout do živého, několika geniálními zvraty a jedním, trochu děsivějším „andělem“. Pustit si ji můžete na Netflixu.

Rozhovory s vrahem

Žánr rekonstrukce kriminálních případů, označovaných jako true crime, se dlouhodobě těší velké popularitě. Detailní rozbor více či méně známých případů vražd či profilů sériových vrahů je díky obsahu šokujících informací lákadlem pro tisíce diváků, což bezkonkurenčně nejvíce těží streamovací gigant Netflix. V letošním roce nad ostatními zajímavostí i kvalitou zpracování vyčnívají Rozhovory s vrahem: Výpověď Johna Waynea Gacyho. Tvůrce Joe Berlinger volně navazuje na svůj předchozí projekt mapující zločiny zřejmě nejznámějšího sériového vraha Teda Bundyho.

Nejsilnější stránkou třídílné minisérie o Gacym, který ve sklepě svého domu znásilnil a zavraždil 33 mladých mužů, je stejně jako u rozhovorů s Bundym autentická vrahova výpověď z nikdy nezveřejněné policejní nahrávky. Gacyho případ je navíc stále opředen mnoha nejasnostmi, na které se Berlinger pokouší nalézt odpovědi. Rozhovory s vrahem: Výpověď Johna Waynea Gacyho najdete na Netflixu.

Srdcerváči

Máte chuť na sladké, ale je neděle večer, vám se nikam nechce a zmrzlina v lednici došla? Nesmutněte, netflixovská adaptace populární knižní série Alice Osemanové vás může spasit. Srdcerváči se netají tím, že nabízí oddechovou teen romantiku s roztomilými animacemi, příjemně komplexními charaktery a lákavě krátkými epizodami. Jednoduché, ale vysoce funkční. Nic pro cyniky, ale je příjemné – zejména v těchto letních měsících – se alespoň na chvíli ponořit do tohoto světa, kde je vše zalité sluncem (a pokud prší, tak jen pro romantický efekt). Srdcerváči jsou k vidění na Netflixu.

Stranger Things

Čtvrtá řada netflixovského megahitu se v mnohém vrací k tomu, co seriál zasazený do USA 80. let učinilo tolik populární. Zatímco první sezona z roku 2016 přivedla na svět příběh sympatických dětských hrdinů, kteří musí společně čelit nástrahám odvrácené reality plné démonů, poslední série chápe, že funkční vyprávění už nemůže stát pouze na nostalgii, populární hudbě ani osvědčených zápletkách.

Děj upouští od původního sci-fi tónu a pracuje převážně s hororovou tématikou. A hrdinové, dospívající spolu s diváky, čelí monstru téměř cronenbergovských rozměrů. Scénář se částečně vzdaluje z „domovského“ městečka Hawkins a expanduje na několik dalších míst. Jedna z linek dokonce vede i do sovětského pracovního tábora roku 1986. I pohled na historii se tak stává mnohem rozměrnějším a ukazuje, že se zlo neshromažďuje jen na jedné straně železné opony. Stranger Things najdete na Netflixu. Dvoudílné finále bude mít premiéru v červenci.

Vlajka smrti

Málokdo by ještě na začátku března dokázal předpovědět, že se diváckým hitem letošního jara stane zrovna nenápadný americký sitcom, který za povědomým obrázkem pirátského života a (ne tak úplně) historickými kulisami schovává přívětivou pracovištní komedii a romcom. Posádce „gentlemanského piráta“ Stedea Bonneta, který si svými výstředními nápady, jako je pravidelný plat, dovolená nebo mluvení o svých pocitech, získá přízeň i legendami opředeného postrachu moří Černovouse (Taika Waititi), se ale velmi těžko odolává. Na plavbu s Vlajkou smrti se můžete vydat na HBO Max.

Veliká

Historická tragikomedie zabalená do načančaných kostýmů, která v záplavě milého bizáru a poťouchlostí mnohdy překvapí svou brutalitou. Tak by se dala ve zkratce shrnout Veliká. Přestože se její děj odehrává v carském Rusku za vlády Kateřiny Veliké, příznak „historický“ se musí dát do uvozovek. Protože jediné, co se v ní dá považovat za fakt, jsou akorát tak jména jejích postav. S vědomím toho si pak už zbývá jen užívat tuto břitkou karikaturu z dob ruského impéria.

Revolucionářku Kateřinu Velikou s neuvěřitelnou energií ztvárnila nepřehlédnutelná Elle Fanningová. Sekunduje jí ani o chlup horší Nicholas Hoult jako přihlouplý manžel Petr III. Ruský, kterého se snaží svrhnout. První dvě sezony Veliké jsou k vidění na HBO Max a Voyo.