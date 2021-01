Seriál Sex ve městě bude mít pokračování. Zahrají si v něm tři ze čtyř původních protagonistek

Tři ze čtyř protagonistek budou hrát v pokračování Sexu ve městě. V navazující řadě nazvané And Just Like That (Prostě jen tak) budou postavy o zhruba dvacet let starší. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na společnost HBO.

