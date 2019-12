Od dvouminutových skečů k více než 670 epizodám. Kreslená rodinka Simpsonových slaví 30 let

Americká kreslená rodinka Simpsonovi slaví velké výročí. V hlavním vysílacím čase běží na americké stanici Fox už rovných 30 let, vůbec nejdéle ze všech sitcomů. S dlouhým působením na televizních obrazovkách se však neustále objevují i úvahy o možném konci. Los Angeles 11:53 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětičlenná rodinka z fiktivního města Springfield se poprvé objevila na obrazovce v pořadu Tracy Ullmanové | Foto: Bontonfilm

„Zaslechl jsem, že Simpsonovi už se chýlí ke konci. Přesně to nevím, ale prý tak za rok,“ řekl skladatel Danny Elfman v listopadu irskému internetovému magazínu JOE. „Můžu se mýlit, ale každopádně jsem nečekal, že to poběží tak dlouho. Když jsem dělal tu znělku, dával jsem tomu seriálu tak tři díly, víc ne. Že se to udrželo, je jedno z největších překvapení mého života,“ dodal autoru hudební znělky Simpsonových, ovšem svůj prvotní výrok o konci seriálu již zamluvit nedokázal. Byl sice mlhavý, ale šířilo se rychlostí internetu.

Jakékoli spekulace však ihned utnul scenárista a producent Simpsonových Al Jean. „Všichni máme radost, že to není pravda,“ napsal na twitteru. Díly tak stále přibývají. V současné době je jich přes 670.

„Je to o tom, co člověka vytáčí. Jak žít s lidmi, které máte nejradši na světě a kteří vás někdy dokážou pěkně naštvat. To je základní téma seriálu Simpsonovi,“ odhalil Matt Groening, tvůrce animované rodinky.

Dvouminutové skeče

A kdo tedy Simpsonovi jsou? Jedná se o pětičlennou rodinku z fiktivního města Springfield. Tvoří ji rodiče Homer a Marge a jejich tři děti - školáci Bart a Líza a batole Maggie. Homer, živá reklama na nezdravý životní styl, pracuje v jaderné elektrárně, zatímco jeho žena Marge je v domácnosti. Bart je obrazem malého uličníka, Líza intelektuálky, která hraje na saxofon, a Maggie dítěte, které nemluví a spokojeně cumlá svůj dudlík. Mimochodem, zvuk cumlání nahrál sám Matt Groening. A tvůrci jej používají dodnes.

Postavy jsou o dva roky starší než samotný seriál. Simpsonovi totiž začínali už v roce 1987 jako dvouminutový skeč v pořadu Tracey Ullmanové, britské komičky žijící v USA. U vzniku postaviček byl i jeden z producentů Simpsonových James Brook.

„Jim dělal s producentkou Polly Plattovou, které se líbil můj komiks ‚Život v pekle‘. Vycházel tehdy v týdeníku Los Angeles Reader. Chtěli to použít jako animovaný skeč do pořadu Tracey Ullmannové. Jenže to bych přišel o práva na svoje komiksové postavy a já je nechtěl obětovat, tak jsem vymyslel jiné, na kterých mi tak nezáleželo - Simpsonovi,“ vzpomíná Matt Groening na slavných pár minut před setkáním, během niž rodinku stvořil. Známý je i fakt, že se inspiroval svou vlastní rodinou.

Změna pravidel

Jak poukazuje velká část pravidelných i nepravidelných diváků, rodina Simpsonových není vždy příkladná. Na to již v roce 1992 upozornil i tehdejší prezident George Bush st., když na setkání zástupců nábožensky zaměřených médií vyzdvihl hraný seriál Waltonovi o rodině z časů velké hospodářské krize 30. let. Tvůrci Simpsonových zareagovali na výrok hned v další epizodě, v níž Bart pronesl, že se „také modlí za konec krize“. Bush st. se poté o pár let později v seriálu dokonce sám objevil v roli nového souseda. O zajímavé zápletky tak neměli tvůrci nikdy nouzi.

„Každá nová skupina animátorů a scénáristů chce trumfnout své předchůdce. I proto máme víc vtipů než v jiných sitcomech,“ chlubil se Matt Groening v rozhovoru pro stanici NPR. To stejné platí i o hostujících celebritách. Těch v seriálu vystoupilo přes 600.

Jak Matt Groening dodává, v Simpsonových platí určitá pravidla. „Nešilhají jen kvůli gagu, když se praští, nemají kolem hlavy hvězdičky. Obecně, když spadnou z útesu, tak nereálná věc je, že přežijí, ale reálné je to, že jsou potlučení a krvácejí. Bylo to vlastně jeden z prvních animovaných seriálů, kde byla vidět krev.“

Simpsonovi žijí v animovaném světě zásobovaném šílenstvím světa našeho. K ideálu mají daleko. Přesto, anebo možná právě proto se stále vysílají v řadě jazykových verzí, česky od roku 1993, a mají za sebou celkem 31 sérií. A zdá se, že další jsou na cestě.