Azaria se omluvil za namluvení indické postavy Apua ze Simpsonových. Zmínil ‚strukturální rasismus‘

Americký herec Hank Azaria se omluvil za namluvení kreslené indické postavy ze seriálu Simpsonovi, na kterou se snášela kritika za to, že podporuje rasové stereotypy. Herec, který je běloch, poskytl hlas indickému majiteli obchodu jménem Apu, uvedla britská BBC na svém webu. Washington 7:43 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Část mě se cítí tak, že musím obejít každou indickou osobu v této zemi a osobně se omluvit,“ nechal se slyšet Azaria v podcastu Armchair Expert.

Azaria propůjčoval svůj hlas kreslené postavě ze známého seriálu od roku 1990, loni v lednu oznámil, že kresleného indického majitele obchodu nebude dále namlouvat.

Na postavu se roky snášela kritika za to, že podporuje rasové stereotypy. Tlak na tvůrce seriálu podle BBC sílil od roku 2017, kdy americký komik indického původu Hari Kondabolu přišel s dokumentárním filmem, ve kterém tvrdí, že Apu ze Simpsonových je založen na rasových stereotypech.

Azaria nyní moderátorovi podcastu a herci Daxi Shepardovi řekl, že si původně nebyl jist, jestli ze show odejít, protože se chtěl vyhnout „reflexivní reakci“. Zároveň se však více věnoval tématu rasismu - hovořil například s lidmi, kteří s ním měli zkušenost, s Indy, navštěvoval různé semináře. A dospěl k závěru, že seriál je součástí „strukturálního rasismu“, byť trvá na tom, že tvůrci měli u vymýšlení postavy dobré záměry.

Zároveň se omluvil další autorce podcastu Monice Padmanové, která má indické kořeny, podotkla BBC. „Skutečně se omlouvám. Vím, že jste to nežádala, ale je to důležité. Omlouvám se za svůj podíl na tvorbě a účasti na tom. Část mě se cítí tak, že musím obejít každou indickou osobu v této zemi a osobně se omluvit,“ uvedl.

Změna je nutná

Tvůrce seriálu Matt Groening letos v únoru připustil, že změna je zapotřebí, byť se autoři původně snažili podle BBC kritiku zlehčovat.

„Něco, co začalo před desetiletími, bylo to chváleno, a nebylo to považováno za pohoršující, je nyní politicky nekorektní. Co můžete dělat?“ řekla v jedné epizodě postava Lízy.

Nyní však autoři seriálu některé postavy, respektive herce, kteří je namlouvají, přeobsazují. Apu je v současné době odsunut do pozadí a hledá se nový herec, jenž mu propůjčí svůj hlas.

Azaria, který podle CNN stále na seriálu pracuje a namlouvá jiné postavy, navrhuje, aby kreslené seriálové hrdiny různých barev pleti namlouvali herci s odpovídajícími etnickými kořeny.