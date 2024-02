České znění vtipů jsme brainstormovali v hospodě, říká o seriálu Simpsonovi překladatel Petr Šaroch

Tvůrce seriálu Simpsonovi, který ve skutečnosti napsal scénář jen k několika epizodám, Matt Groening, slaví narozeniny. „V každém díle byla místa, která jsem přinesl do hospody mezi kamarády a nadhodil jsem, že mám takový překladatelský oříšek,“ vzpomíná na překládání Simpsonových Petr Šaroch v pořadu Vlna na Radiu Wave. Praha 0:10 27. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První série Simpsonových jsme mohli sledovat na České televizi | Zdroj: Profimedia

„Přijde určitě ještě jedna série. Teď běží třicátá pátá a poběží to, dokud nevyhasne země, nebo něco takového,“ žertuje youtuber Adam Pešek aka Aldirus, který se seriálu Simpsonovi věnuje už dlouho na Youtube kanále Sewer Studiouz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Předpovídají Simpsonovi budoucnost? Poslechněte si Vlnu s překladatelem Petrem Šarochem a youtuberem Adamem Peškem

„Teď se používá termín ‚zombie Simpsonovi‘, podle kritiků se seriál tváří jako dřív, ale už to nejsou Simpsonovi, ale něco úplně jiného,“ dodává Aldirus a zmiňuje třeba styl humoru nebo reference.

První série Simpsonových, které jsme u nás viděli v České televizi, si pamatuje snad každý a s nimi i legendární dabing a překlad. „V každém díle byla místa, která jsem přinesl do hospody mezi kamarády a nadhodil jsem, že mám takový překladatelský oříšek,“ vzpomíná na překládání Simpsonových Petr Šaroch.

Spolu se svými kolegy a kolegyněmi stojí Petr Šaroch nejen za českým zněním několika prvních sérií, ale taky za adaptací kulturních odkazů na české prostředí a kreativní transformaci slovních hříček.

„Byla to doba téměř předinternetová. Když jsem narazil na odbornou terminologii, vytáhl jsem telefonní seznam a přes pevnou linku vytočil organizaci, kde by mohli mít experta, který by se v tom vyznal. Informace pro seriál jsem rešeršoval třeba v Náprstkově muzeu,“ dodává Petr Šaroch.

Jak vznikla hláška ...hmmm jelito! a jak se překladatelsky povedla Kočkařka? Poslechnětě si Vlnu v audiu v úvodu článku.