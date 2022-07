Náročnější divák, opatrnější tvůrci. Z televizních obrazovek mizí trend tradičních sitcomů

Přátelé, Teorie velkého třesku, Ženatý se závazky. Tři oblíbené sitcomy, které se na televizních obrazovkách udržely po několik sezon. V době streamovacích služeb je ale všechno jinak. Nová série je většinou dostupná celá najednou. I kvůli tomu postupně mizí trend tradičních televizních sitcomů. Central Perk/Pasadena/Chicago 13:31 24. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herci ze seriálu Přátelé v roce 2002 | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Pár pokojových scén, oblíbená kavárna nebo hospoda, tlachání na domovních schodech a taky gaučové scény - i takové byly nedílné součásti televizních sitcomů, které známe z devadesátých let a začátku nového tisíciletí. Televizní divák je ale mnohem náročnější.

Pryč jsou doby, kdy stačilo sehnat pár herců a natočit s nimi ve studiu několik humorných scén bez pokračování. Divák začal víc toužit po příbězích, které na sebe navazují a vyvíjí se.

„Změnila se doba. Sitcomy byly dřív v televizi brány jako vrchol humoru. Dnes už je doba opatrnější, nelze si střílet všeobecně ze všeho. A ten nejtvrdší humor se vytratil,“ řekl Radiožurnálu Tomáš Vyskočil, zakladatel filmového a seriálového serveru Filmtoro.cz.

Možnost vrátit se

I kvůli tomu jsou v současnosti tvůrci seriálů mnohem opatrnější než třeba před 20 lety. Tradiční sitcomy ale z obrazovek nezmizely - naopak. Diváci se k nim rádi vrací právě na streamovacích službách - podle Tomáše Vyskočila je to i z nostalgie.

„Streamovací služby to dělají právě proto, že i po těch patnácti, dvaceti letech diváci klasické sitcomy sledují. Když si nevyberou, vždycky se můžou k té jedné epizodě, které nemá žádnou návaznost, vrátit,“ doplnil Vyskočil.

Sitcomy, které se na televizních obrazovkách udržely i více než 10 sezón a jejich sledovanost patřila mezi tu nejvyšší, jakou stanice u svých pořadů měly, nahradily komediální seriály.

Populární je například Ted Lasso, o trenérovi amerického fotbalu, který se stěhuje do Anglie. Má zde trénovat místní tým a to i přes to, že s evropským fotbalem nemá žádné zkušenosti. Zlatými glóby oceněný seriál má za sebou dvě úspěšné řady a třetí na sebe nenechá dlouho čekat.

A zatímco hrané sitcomy typu Jak jsem poznal vaši matku, Přátelé nebo Ženatý se závazky se dnes už nenatáčejí, jejich animované konkurenci se stále daří. Griffinovi, Městečko South Park a Simpsonovi patří mezi nejdéle vysílané skečové seriály na světě.