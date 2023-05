Spor o licence. Slovenské televize se snaží z vysílání vyřadit české stanice, přicházejí kvůli nim o diváky

Sledování českých televizních kanálů je na Slovensku stále populární. Na trhu mají až dvanáctiprocentní podíl. Slovenským divákům se ale brzy může stát, že o české stanice přijdou. Po letech se znovu vyostřil spor o licence. Na Slovensku tak můžou skončit programy ze skupiny FTV Prima nebo i veřejnoprávní Česká televize. Bratislava 19:18 25. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problém by se obecně neměl týkat zpravodajských stanic jako je ČT24 nebo CNN Prima News (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Problém je v tom, že české televize nakupují zahraniční pořady, filmy a seriály pouze s licencí pro vysílaní v Česku. Zároveň ale vysílají i na Slovensku přes místní operátory.

To vadí slovenským soukromým stanicím, upozorňuje na to zejména Markíza a JOJ. Ti přicházejí o diváky a tedy i o příjmy z reklamy. Například když zakoupí očekávaný americký film, tak se stává, že ho Slováci už viděli na českém kanálu.

Proto se slovenské televize snaží tlačit na operátory, aby pořady bez licencí pro Slovensko vyškrtli, což by znamenalo vypnutí celých českých stanic.

Už v únoru to udělal operátor Orange, vypnul stanice jako je Prima COOL, Prima ZOOM nebo ČT sport, ČT Art, dokonce i zpravodajskou CNN Prima News. Kdo má teď na Slovensku televizi od Orange, tak už české kanály nemá.

Řešení situace

Řešením by bylo, když by české televize nakupovaly licence pro vysílání na Slovensku, což by se jim nejspíše nevyplatilo.

Pak je tu varianta, že by vysílání pokračovalo dál, ale v době zahraničních pořadů by byly obrazovky jednoduše černé nebo s vysvětlujícím nápisem, že pořad v zemi nelze vysílat. To by bylo podle odborníků oslovených slovenským Denníkem N technicky složité, pokud vůbec proveditelné.

Je zde také model, který na Slovensku uplatňuje například TV Nova nebo naopak v Česku TV Markíza, které kvůli dřívějším sporům o licence vysílají ve druhé zemi speciální mezinárodní kanály Nova International a Markíza International. Na těch běží pouze jejich vlastní tvorba, nejsou na nich sporné zahraniční pořady.

Problém by se obecně neměl týkat zpravodajských stanic jako je ČT24 nebo CNN Prima News, které vysílají zejména vlastní obsah.

Dopad na Slovensko

Byla by to další velká rána pro nadstandardnost česko-slovenských vztahů. Volné vysílání českých stanic je velmi oceňované. Televize pomáhají šířit povědomí o dění v Česku, přispívají ke znalosti českého jazyka mezi Slováky.

Řada Slováků rozumí českému jazyku právě proto, že konzumují česká média. Naopak u nás ta tradice není a Češi v jazykovém porozumění zaostávají.

Pro Slováky by to znamenalo, že přijdou o kvalitní zpravodajství, kulturní nebo dokumentární pořady, které by slovenské televize nejspíš neuměly a neměly potřebu nahradit.

Možnosti státu jsou omezené, státy by neměly zasahovat ve prospěch vysílání, které není v souladu se slovenským právem. Stále ještě probíhají jednání mezi televizemi a slovenskými operátory. Hledá se cesta, která by se dala uplatnit i v Česku ve prospěch slovenských televizí.

V tuto chvíli to vypadá, že buď operátoři ustoupí tlaku televizí, anebo slovenské televize sáhnou k žalobě proti operátorům. Slovenský soud by jim pak nejspíš dal vzhledem k autorským právům za pravdu.