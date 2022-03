Realita a fikce ve zřejmých paralelách. Netflix uvádí komediální seriál se Zelenskym v roli prezidenta

Streamovací služba Netflix vrací do své nabídky ukrajinský satirický seriál Sluha národa (Sluga naroda). Její předplatitelé si tak mohou připomenout nejznámější roli současného prezidenta Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Úvodní série je od čtvrtka k vidění také na českém Netflixu, ale pouze pod anglickým profilem a názvem, tedy jako Servant of the People.

Prezidentská úřadovna 13:42 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít