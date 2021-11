South Park je zpět s postpandemickým speciálem, paroduje neočkované, osobnosti i kulturu

Pandemie koronaviru nemustí ustoupit v příštích letech. Dokonce ani v desítkách let. Takovou vizi přináší tvůrci oblíbeného animovaného seriálu Městečko South Park v novém televizním filmu s názvem Post Covid. Ve skoro hodinovém představení se nám známé postavy, 40 let v budoucnosti, již skoro dostávají z pandemie. Nebude to však úplně snadné.

Los Angeles 12:53 26. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít