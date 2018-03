Česká krimisérie Spravedlnost slaví úspěch v zahraničí. Natočit ji může Matt Damon a Ben Affleck

Třídílná minisérie Spravedlnost oceněná Českým lvem putuje do zahraničí. Informovala o tom ve středu Česká televize, která stojí za jejím vznikem. Příběh detektiva Richarda, kterého si zahrál Ondřej Vetchý, pak možná natočí Matt Damon a Ben Affleck. Praha 21:40 28. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Ondřej Vetchý v minisérii Spravedlnost jako policejní vyšetřovatel Richard, jenž se rozhodne zakrýt vraždu, kterou spáchala jeho dcera | Zdroj: Česká televize

„Česká televize uzavřela opční a licenční smlouvu na prodej formátu televizní série Spravedlnost se společností Entertaiment One Television Production,“ řekl obchodní ředitel České televize Hynek Chudárek.

„Tato společnost má právo do tří let vytvořit novou verzi pořadu pro severoamerický trh, tedy USA a Kanadu. Producentem, se kterým v současné době probíhají vážná jednání na realizaci remaku, je společnost Matta Damona a Bena Afflecka - Pearl Street,“ dodal.

Třídílná Spravedlnost získala letos cenu Český lev v kategorii Nejlepší televizní film nebo minisérie. „Entertainment One Television Production zaujala na Spravedlnosti originální zápletka a příběh, ve kterém vidí velký potenciál,“ vysvětlila kreativní producentka minisérie Kateřina Ondřejková.

Vraha známe od začátku

Dvacetiletá Lily přiběhne v šoku uprostřed noci do bytu svého otce, policejního vyšetřovatele Richarda, aby mu celá od krve sdělila, že v sebeobraně zabila svého milence.

Policista zamete stopy a dceru ukryje. Vraždu následně vyšetřuje kriminalistický tým vedený právě Richardem. Příběh je tak netradiční především tím, že divák od začátku vraha zná.

„Vraha divák sice zná, ale postupně odkrývá důvody, proč se ten konkrétní zločin stal. A také to, jak toto postupné odhalování ovlivní chování hlavní postavy. Mimo to jsou tam příběhy dalších charakterů, které vražda též ovlivní, bez toho, že by do ní byly fyzicky zainteresováni," popsal autor námětu, scénáře a zároveň režisér Peter Bebjak.

Právě Bebjak byl prý hlavním důvodem, proč herec Ondřej Vetchý přijal hlavní roli kriminalisty Richarda. „S Peterem Bebjakem jsme spolupracovali na Případech 1. oddělení a byla to práce velmi utěšená, mám ho moc rád," vysvětlil Vetchý.