Účastníky StarDance čeká v pátek další kolo testování. V sobotu vystoupí v nesoutěžním díle

Tanečníci pořadu StarDance, kteří mají v sobotu vystoupit, jsou momentálně na koronavirus negativní. Kvůli karanténě nebudou tančit herečka Simona Babčáková s Martinem Prágrem a muzikant Mirai Navrátil s Lenkou Norou Návorkovou. Další tři tanečnice z řad známých osobností budou mít jiné taneční partnery. Sobotní večer bude oproti původnímu plánu nesoutěžní. Na moderátorské pozici zastoupí Terezu Kostkovou, která onemocněla covidem-19 Aleš Háma. Praha 12:23 29. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Původní sestava účinkujících letošního ročníku Stardance | Zdroj: Česká televize

Další kolo soutěžního pořadu StarDance by se podle mluvčí České televize (ČT) Karolíny Blinkové mělo v sobotu uskutečnit. Do scénáře zasáhl pozitivní test na koronavirus u moderátorky Kostkové. Ta na svém instagramu o nákaze na začátku týdne informovala. V komentářích u příspěvku zároveň na jeden z dotazů uvedla, že je očkovaná.

Místo Kostkové bude sobotní večer s Markem Ebenem moderovat Háma.

„Jsem moc rád, že to Aleš vzal, přál jsem si, aby to tak dopadlo. Protože to bude těžký přenos a on má zkušenosti, vkus a vtip. Tereza je teda hezčí, to si musíme přiznat, to už Aleš do soboty nedožene, ale jsem mu moc vděčný, že nám v téhle prekérní situaci pomůže a určitě to zvládne výtečně, o tom nepochybuji,“ řekl Eben.

Kvůli mimořádné situaci se změní i taneční páry. Se zpěvačkou Terezou Černochovou bude tančit Michal Kurtiš, herečka Marika Šoposká se představí s Michalem Burešem a tenistka Andrea Sestini Hlaváčková na taneční parket vkročí po boku Jakuba Necpála.

„Všichni tři profesionální tanečníci mají se StarDance zkušenost. Michal Kurtiš navíc před sedmi lety společně s Annou Polívkovou vyhrál šestý ročník soutěže,“ uvedla Blinková.

@CzechTV Je to jasné, i Twitter komunita sleduje StarDance. Takže: sobota bude! A bude nesoutěžní. Ti, kdo vystoupí, mají negativní PCR testy. Zítra ale všechny testujeme znovu! Držte palce a hlavně je držte třem novým „náhradním“ tanečníkům, kteří roztančí Terezu, Mariku a Andreu. 8 188

Přijatá opatření

ČT podle Blinkové už dříve přijala pro bezpečný průběh StarDance opatření, a to i nad rámec těch nařízených ministerstvem zdravotnictví. Štáb, účinkující i publikum musejí mít negativní test, i pokud jsou očkováni nebo prodělali nemoc. U publika je podle Blinkové vyžadován antigenní test ne starší než 48 hodin, PCR test uznává maximálně 96 od odběru. Zajištěn je také dvoumetrový odstup hlediště od parketu. Diváci podle Blinkové respirátory odkládají jen při natáčení. ČT navíc dopředu zná totožnost všech lidí v publiku, včetně jejich konkrétního usazení.

Diváci ČT mohou letos sledovat 11. řadu StarDance, v sobotu se tanečníci na parket postaví potřetí. Dříve moderátoři uváděli, že vzhledem k blížícímu se Halloweenu, by měla nadcházející sobota tematicky patřit tomuto svátku.

Kromě zmíněných osobností v letošním ročníku tančí herec Jan Cina, krasobruslař Tomáš Verner, farářka Martina Viktorie Kopecká a herec Zdeněk Godla. Minulý týden vypadl herec Pavel Trávníček.