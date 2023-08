Streamovací služba Disney+ zažívá krizi, ztratila 12 milionů uživatelů. V Česku vedou Netflix, HBO a Voyo

Dění na poli takzvaných streamovacích válek se opět výrazně proměnilo. Zatímco před dvěma lety to vypadalo, že kralování Netflixu zarazí společnost Disney+, nová čísla ukazují, že platforma společnosti Walta Disneyho je naopak ve velké krizi. Ztratila 12 milionů předplatitelů. Jedná se tak o jeden z největších poklesů v novodobé historii streamovacích služeb. Online 9:10 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Disney+ ztratilo 12 milionů předplatitelů (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Masivní odliv uživatelů zažívá Disney+ hlavně v Indii, kde měl práva na vysílání tamního kriketu. Když je loni ztratil, stalo se nevyhnutelné a křivka předplatitelů začala rychle klesat.

Špatná čísla hlásí ale také americký trh, kde platforma přišla o 300 tisíc předplatitelů. K vyrovnání ztráty tak nepomohli ani noví diváci z Latinské Ameriky a Evropy, kde jich přibylo 700 tisíc. Celkové číslo se tedy zastavilo na 146 milionech uživatelů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Disney zažívá krizi. Poslechněte si, kdo vyhrává válku streamovacích platforem

Konkurenční Netflix mezitím za minulé čtvrtletí přidal téměř šest milionů předplatitelů, celkově jich tak má 239 milionů. Na druhém místě stojí Amazon Prime s 200 miliony uživatelů. Polepšil si i Paramount+, který přidal přibližně 700 tisíc na aktuálních 61 milionů.

Moc se ale nedaří studiu Warner Bros Discovery a jejich (HBO) Max. Celkové číslo je teď necelých 96 milionů. Ze služby proto začali stahovat některé svoje originální tituly a prodávat je dál. Objevují se například na SkyShowtime nebo Netflixu.

„Značí to změnu ve streamovacích válkách. Původně šlo o to vybudovat streamovací službu a mít na ní exkluzivní obsah. To je nicméně velmi drahá záležitost a ne všichni mohou tuto dlouhou a nákladnou válku ustát,“ vysvětluje pro Radiožurnál zakladatel serverů Filmtoro.cz a Flixpatrol.com Tomáš Vyskočil.

Videotéka s českými filmy ‚zmrazuje‘ půl roku po spuštění provoz. Hledá nového investora Číst článek

Kromě špatných čísel předplatitelů jsou diskutabilní i výsledky kinofilmů. Drahých propadáků letos Disney generuje víc než kdokoli jiný: třeba nového Indiana Jonese, Ant-Mana 3 nebo Strašidelný dům.

V Česku se na prvním místě drží Netflix, který tu má podle Vyskočilova odhadu 600 tisíc předplatitelů a to nejen díky neustálému generování nového obsahu, ale také široké nabídce českých filmů. Aktuálně je nejsledovanější komedie Cool Girl! režiséra Jeremyho Tichého.

Druhé místo u nás tradičně patřilo HBO, ale i to se začíná měnit. „Poslední rok nebo dva u nás do války silně vstoupilo české Voyo, které je velmi ambiciózní v propagaci i v tom, jaký obsah točí. Čerstvá čísla říkají, že mají v Čechách a na Slovensku dohromady asi 570 tisíc předplatitelů, z toho asi dvě třetiny u nás,“ popisuje Vyskočil.

Na třetím místě je pak Disney+ a hned za ním druhý velký český hráč na poli streamování Prima+. Ta za půl roku nasbírala 90 tisíc předplatitelů. Zajímavá čísla vykazuje u nás také relativně mladá služba SkyShowtime, a to díky slušné dabingové podpoře. Následuje Amazon Prime a na úplném konci je AppleTV+.