‚Bába, co lže pravdu.‘ Pro nový film Svatá mě museli zestaršit, to mě bavilo, směje se Bohdalová

„Je to příběh o pravdě, lži a o tom, když se v rámci rodiny zruší kus pravdy," představuje scenárista Marek Epstein svůj nový film Svatá, který v neděli odvysílá Česká televize. Hlavní roli si v něm zahrála Jiřina Bohdalová. „Nejvíc mě bavilo to, že mě v mých 93 letech museli zestaršit. To se stává málokteré herečce. Měla jsem při tom hezký pocit. Takže vím, jak budu vypadat stará," říká herečka v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

Bohdalová hraje ženu, která vypráví na školách o tom, jak přežila hrůzy gulagu. „Celý život lže a vytváří novou formu pravdy. Ve výsledku je to film o bábě, která lže pravdu,“ shrnuje Epstein.

„Není to příběh o stáří a hodnocení současného světa, ale o pravdě a lži a o tom, jaké to je, když se v rodině zruší kus pravdy a ta rodina musí žít s novou situací. O tom, co se s nimi stane.“

Scénář k filmu daroval Bohdalové k 90. narozeninám. „Cítila jsem v tom potenciál. Dokonce jsem se jela s tou paní seznámit, žila někde u Brna. Že by mi to pomohlo ke ztvárnění té figury. Bohužel ne, vůbec,“ přiznává herečka.

S filmem na motivy svého životního příběhu ale žena souhlasila. „Dělalo jí to dobře,“ myslí si Bohdalová.

„Není to jednoduché. Nevíte, jestli je ta postava pozitivní, nebo negativní. A jí stojí velké množství energie, aby vás přesvědčila, že je pozitivní,“ soudí Epstein.

Bohdalová si natáčení užila. „A nejvíc mě bavilo to, že mě v mých 93 letech museli zestaršit. To se stává málokteré herečce. Měla jsem přitom hezký pocit. Takže já vím, jak budu vypadat stará,“ směje se.

Strach a Vlasáková

Režisérem Svaté je Jiří Strach, se kterým Bohdalová spolupracuje ráda: „On působí, že mi věří a současně mám pocit, že nad sebou mám korektora, který dokáže velice takticky přijít. Vždycky je to spojené s noblesou. Nesnesla bych, aby mi režisér říkal nahlas připomínky a hned to chtěl splnit.“

Vedle Bohdalové se ve filmu objeví Pavla Beretová a Lenka Vlasáková, které hrají další dvě silné ženské hrdinky: novinářku, která objevuje lež, a dceru, která se s tím musí vyrovnat.

„Chtěla jsem, aby moje filmová dcera měla moje oči. A to je jediná Lenka. A ještě je vynikající herečka. Nebyla jiná volba,“ chválí Bohdalová.

Jiřina Bohdalová a Marek Epstein | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

