Witowská: Při rozhovoru někdy dosáhne má frustrace vrcholu. Občas zakoulím očima, což mi vyčítají

Moderátorka České televize Světlana Witowská odchází z pořadů Události a Události, komentáře. A vrací se k moderování Interview ČT. V rozhovoru pro Radiožurnál popisovala, jak se někdy musí ptát hostů několikrát na to samé a oni stejně odpovídají na něco jiného. Občas pak její frustrace dosáhne vrcholu a zakoulí očima, což jí je vyčítáno. „Jsem jenom člověk," dodává k tomu Witowská v pořadu Host Radiožurnálu. Host Radiožurnálu Praha 18:16 12. září 2020

Jste na křižovatce?

Myslím, že už jsem přešla přes ulici. Myslím, že malinko na červenou, ale přešla jsem. A přešla jsem do Interview ČT24.

Ale to jste vždycky chtěla.

Chtěla. Takže jsem hrozně ráda, že se mi to povedlo.

Protože máte ráda rozhovory?

Ano.

Protože když jste studovala práva, tak jste věděla, že se budete muset někoho ptát, odhalovat pravdu a to vám zůstalo. Takže odhalujete pravdu?

Snažím se, i když to dost často nejde. Interview ČT24 je pro mě prostor, kde je hodně času. Je to nejdelší prostor, kdy máte prostor mluvit jeden na jednoho. Je to 26 minut. Mě to baví, líbí se mi to.

Je to komplikovanější v tom, že tam máte člověka a musíte být oponentem. A diváci si bohužel někdy pletou, že to, na co se ptám a co říkám, jsou mé názory. Někteří stále nepochopili roli moderátora. Snažím se vysvětlovat, že to, na co se ptám, není můj názor, ale jsou to otázky, které by měly padnout.

My dokonce máme v rozhlasovém kodexu, že pokud není na místě oponent, tak roli oponenta sehrává moderátor.

Myslím, že to máme stejně v kodexu České televize.

Akorát to možná nehrajeme úplně dobře, protože pak si lidé myslí, že to jsou naše názory.

Myslím, že to není chyba nás, že je to spíše nepochopení role moderátora. Proto to stále opakuji, aby lidé přemýšleli o tom, že když se na něco ptám, tak si to třeba ani nemusím myslet.

‚Zakoulím očima‘

Traduje se, že legendární moderátor BBC Jeremy Paxman tehdejšímu ministrovi vnitra Michaelu Howardovi položil dvanáctkrát jednu a tu samou otázka. Ona je to pak ale otázka míry, kdy s tím přestat, protože víte, že to nemá cenu.

To je pravda, ale já zkouším se zeptat několikrát to samé. Je pravda, že někdy už jsem dosáhla vrcholu frustrace a občas zakoulím očima, což mi vyčítají. Ale říkám si, že jsem také pořád jenom člověk a občan a platím daně. Snažím se, opravdu se snažím.

Jak je těžké nedat na tváři znát, že vás to už nebaví?

Strašně. Tedy ne, že mě to nebaví, ale že mě to frustruje. Když někomu položíte otázku a on vám odpoví na něco úplně jiného. A vy víte, že máte ten čas jasně daný. Vy máte v rádiu výhodu, můžete se tvářit, jak chcete, a nikdo vás nevidí. Je to strašně těžké.

Co proti tomu děláte? Jak se to dá trénovat?

Nevím, asi nedá. Musím na to opravdu myslet, abych se tvářila mile a usmívala se, i když to tam vypadá, že to tam za chvíli bouchne. Při rozhovoru máme v uchu sluchátko, kdy nám režisér nebo editor většinou říkají technické záležitosti, třeba že mám pět minut do konce.

Během rozhovoru s Andrejem Babišem (ANO) jsem dostala pokyn: „Nenech se rozhodit.“ A občas dostávám pokyn: „Usměj se, prosím tě.“

Jak je to s oblíkáním moderátorů v České televizi? Nosí třeba kraťasy, které nejsou pod stolem ve studiu vidět? A proč se nestala soudkyní? Poslechněte si celý rozhovor se Světlanou Witowskou v pořadu Host Radiožurnálu. Otázky pokládal moderátor a ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.