Teenagerský ‚cringe‘. Česká televize u svého prvního webseriálu vsadila na experiment

Česká televize ve čtvrtek na platformě iVysílání uvedla svůj první původní hraný webseriál. TBH, nazvaný podle anglické zkratky slov „to be honest“, tedy „upřímně“, slibuje, co televizní tvorba už delší dobu nenabízí: seriál z prostředí českých náctiletých, který by působil aspoň trochu autenticky. Svou online premiéru si navíc odbyl už jako držitel Cenu za nejlepší webový seriál z mezinárodního festivalu Serial Killer. Brno 11:38 19. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na první pohled to připomíná standardní americkou televizní střední školu. Nechybí tu skupina populárních holek ani všemi obdivovaní sportovci ve stejných mikinách. Hořce by se dalo dodat, že do schématu zapadá i maskovaná osoba, která se během obědové přestávky zjeví na chodbě a začne střílet.

O mateřství upřímně, o sexu ze záchodků. Česká televize představila novou webseriálovou tvorbu Číst článek

„Ty vole, vždyť tady nejsme v Americe. Jsme v zas*anym Brně,“ prohlásí nevěřícně Lukáš (Vojtěch Franců), když se spolu se svou přítelkyní Nessou (Martina Jindrová) a místní outsiderkou Májou (Martina Czyžová), která všechno vysílá živě na svém instagramu, schovají před střelcem v knihovně.

V určitých ohledech jsou si ty světy dospívajících v mnohém podobné. Neobejdou se bez sociálních sítí a neustálého boje o společenskou relevanci a kredit, kterému nikdo z přítomných dospělých nezvládá moc dobře porozumět.

A i když se tu anglická slova vkrádají skoro do všech teenagerských promluv (od „to je teda cringe“ po „já to takhle feeluju“), zdejší Gymnázium Brno-Líšeň není v žádném případě světové. Už třeba proto, že školní hvězdy místo amerického fotbalu hrají florbal.

Fotogalerie (5)



Ani ozbrojený útok na školu proto nedopadne zdaleka tak tragicky, jak se může z úvodních scén nového webseriálu České televize zdát. Události ale pořádně zatřesou pevnou půdou pod nohama hlavní pětice postav.

V deseti zhruba 15minutových epizodách se pak divákům dostane skládačky osobních motivací i pečlivě chráněných slabostí, které dohromady vytvoří celistvý obraz dní, jež střelbě předcházely a také ji následují.

„Byla to výzva hlavně proto, že jsme se nemohli opřít o žádné své předchozí zkušenosti,“ přiznává dramaturgyně Alena Prokopová.

„Česká televize se v posledních letech o cílovou skupinu teenagerů příliš nezajímala, samozřejmě především proto, že podle průzkumů televizní médium obecně prakticky vůbec nesledují. To všechno ovšem změnila možnost oslovit dospívající na nové webové platformě.“

TBH je tím pádem v řadě ohledů experimentem. Nejenže témata dospívání pojímá v rámci krátkého a na rozdíl od televizního vysílání uvolněnějšího formátu, ale také dává prostor skoro výhradně studentům herectví.

TBH webový seriál

ČR, 2022, 10× 15 min Režie: Lucia Kajánková

Scénář: Lucia Kajánková, Kassory Condè, Jakub Haubert, Hermína Peričová, Zdeňka Petrová, Adéla Škvrnová, Sára Zeithammerová

Hrají: Martina Jindrová, Vojtěch Franců, Martina Czyžová, Jiří Hába, Filip Srbecký, Tomáš Dalecký a další

Scénář navíc v tuzemsku poměrně nezvykle vznikal v rámci takzvaného writer’s roomu, kdy jednotlivé dějové linky společně tvořilo šest autorů pod vedením showrunnerky a režisérky Lucie Kajánkové.

Není přitom žádným tajemstvím, že pro ně přímou inspiraci v empatickém zobrazení života mladých představovaly zahraniční seriály, jako je Sex Education, Euforie nebo Skam.

„Co jsme se snažili v TBH vytvořit, jsou příběhy postav, které vycházejí z jejich žité zkušenosti, s nimiž je možné se ztotožnit, a hlavně které jsou nahlížené jejich prizmatem, nikoliv zvenku, s empatií a bez zjednodušování či soudů,“ vysvětluje Kajánková.

„Klíč, jak jsme si ho formulovali, byl, že chceme udělat seriál, který jsme chtěli i potřebovali vidět, když nám bylo těch cca patnáct let – a neměli jsme ho. Seriál, který by zobrazoval, jakým vnitřním i vnějším zmatkem může být navigovat vztahy s rodinou, v kolektivu, notabene když si člověk připadá z nějakého důvodu jiný či divný, s přáteli i v lásce. A říct ‚hele, nejste v tom sami‘,“ dodává.

Všech 10 dílů seriálu TBH je k vidění na online platformě iVysílání.