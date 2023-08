Hollywoodská stávka zasahuje do předávání cen. Televizní Emmy se posouvají o čtyři měsíce na leden

Televizní ceny Emmy za letošní rok se budou udílet 15. ledna, tedy skoro čtyři měsíce po původně ohlášeném termínu. Oznámili to ve čtvrtek organizátoři a vysílací společnost Fox, která má na starosti přenos slavnostního večera. Podle magazínu The Hollywood Reporter doufají, že do nového termínu skončí stávka hollywoodských herců a scenáristů, kteří se kvůli probíhajícím sporům se studii nemohou podobných akcí účastnit. Los Angeles 16:46 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naposledy byly ceny Emmy odloženy v roce 2001 po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu z 11. září | Foto: Ringo Chiu | Zdroj: Reuters

Spekulace o tom, že předávání cen Emmy se odloží z 18. září na začátek příštího roku, se v amerických médiích objevily na konci července.

Kvůli stávce v Hollywoodu jsme propustili 1700 lidí, říká majitel Prague Studios Číst článek

Nyní organizátoři odklad potvrdili, a posunuli tak vyhlašování nejlepších pořadů a výkonů v televizní tvorbě doprostřed americké „sezony ocenění“. Na 7. ledna je ohlášeno udílení Zlatých glóbů.

Naposledy byly ceny Emmy odloženy v roce 2001 po teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu z 11. září. Nyní jsou důvodem současné stávky herců a scenáristů, což je situace, kterou Hollywood zažívá poprvé od roku 1960.

Zástupci pracovníků nespokojených s finančním ohodnocením a znepokojených rozmachem umělé inteligence aktuálně nemají naplánovaná další vyjednávání s představiteli produkčních společností, konec protestů tak zůstává po skoro měsíci „dvojité“ stávky v nedohlednu.

Herci a scenáristé mají aktuálně zakázané podílet se na propagaci svých filmů či seriálů, což je problém nejen pro předávání cen.

Hollywood se zastavil. Ke stávce scenáristů se po neuspokojivém jednání přidaly i herecké odbory Číst článek

„Ve hře byl scénář, že by se přenos mohl konat bez scenáristů. Absence herců však učinila odklad nevyhnutelným,“ píše The Hollywood Reporter o letošních cenách Emmy.

Pořadatelé připravují už 75. ročník ocenění pro televizní tvůrce. V kategorií nejlepší drama jsou nominovány mimo jiné seriály Koruna o britské královské rodině či Rod Draka, prequel Hry o trůny.

Nejvíce nominací má titul Boj o moc o intrikách v rodině mediálního magnáta, následovaný seriálem The Last of Us natočeným podle postapokalyptické počítačové hry a komediálním dramatem Bílý lotos.