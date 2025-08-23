Televize na podzim vsází na rodinné seriály a soutěže. Jako lovec se představí Libor Bouček
Pokračování oblíbených seriálů a pořadů, nové kriminálky, ale především zásoba rodinných a komediálních seriálů. Tak vypadá podzimní program České televize, Novy a Primy. Ozdobí ho vedle jiných třeba i druhá řada úspěšné detektivní hry Zrádci, nový lovec v oblíbené vědomostní soutěži Na lovu nebo návrat zábavně-gastronomického pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem.
Městečko u vytržení
Úterky a čtvrtky budou na komerčních televizích patřit novým rodinným seriálům. A v obou případech se přitom bude děj točit kolem malého města, kde jistá událost způsobí rozruch uvnitř místní komunity.
V případě primáckého Polabí bude tou událostí vražda mladé dívky, kterou všichni znali od narození. Seriál Bisera A. Arichteva s Johanou Matouškovou, Sašou Rašilovem, Václavem Vydrou a Vilmou Cibulkovou v hlavních rolích ukáže, jak tento zločin ovlivní přátelství, partnerské vztahy i sousedské soužití.
Novácký seriál Bratři a sestry nese podtitul „možná jich máte víc, než si myslíte“ a tvůrci mu přezdívají „genetická detektivka“. V Bydžově, kde každoročně největší rozruch působí kapesní krádeže na vánočních trzích, totiž způsobí pořádné problémy jeden test DNA.
„Myslím, že jde o strhující příběh, během jehož sledování se lidi budou nejen bavit, ale i pátrat, domýšlet si, klást si otázky. Nejen co to způsobí postavám, ale i co by to způsobilo jim, kdyby se jim to skutečně přihodilo,“ věří režisér a spoluscenárista Radek Bajgar.
V seriálu se objeví celá plejáda herců, mimo jiných třeba Veronika Žilková, David Matásek, Martina Jindrová, Eliška Křenková, Roman Zach, Zuzana Zlatohlávková, Jana Švandová, Lenka Vlasáková, Igor Chmela nebo Pavel Kříž.
Česká televize na poli rodinných dramat vsází na desetidílné Ratolesti, které ukážou na konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města. Každý díl otevře jedno aktuální společenské téma – od drog přes genderovou identitu až po střety hodnot ve školství.
„Ratolesti mají ambici vyslovovat se k tomu, co se právě teď ve společnosti děje, o čem se diskutuje a je obecně vnímáno jako důležité téma,“ říká kreativní producentka Tereza Polachová.
„Seriál na malém půdorysu nabídne sociální, školní i kriminální kauzy, které zamávají nejen stabilitou a životními postoji členů ústřední seriálové rodiny v podání Ani Geislerové, Stanislava Majera, Tomase Seana Pšeničky, Matouše Rumla a Mileny Steinmasslové, ale i vztahy ve městě a jeho institucích.“
Detektivky generační i humorné
Nový primácký krimi seriál Mladá krev nabídne každou sobotu napínavé příběhy, generační střety, humor i vztahové zvraty. Epizodické kauzy se tu protnou s většími ústředními záhadami, kterými jsou nevyřešený případ ženy zastřelené na břehu rybníka a neúspěšný policejní zásah s tragickými následky.
V seriálu režisérky a spoluscenáristky Alice Nellis si zahráli Igor Bareš, Kryštof Hádek, Jan Révai, Simona Lewandowska nebo Adam Ernest.
Policejní vyšetřování s lékařským prostředím spojí na platformě prima+ nová čtyřdílná minisérie Noční operatér. Její příběhy se inspirují skutečnými událostmi a známými mediálními kauzami. V hlavní roli renomovaného kardiochirurga tu uvidíte Lukáše Vaculíka.
Seriál, co slovy tvůrců není „jen kriminálkou s brutálními vraždami“, uvede Česká televize. „Zločin na dobré cestě je detektivka okořeněná humorem. Navíc detektivka s průběžnou linkou vztahu otce a syna, kteří se zpočátku tak trochu nesnášejí – možná i proto, že jsou si v mnoha směrech podobní,“ představuje novinku kreativní producentka Jiřina Budíková.
„I ve své náladě je to nakonec seriál velmi rozmanitý: obsahuje díly vysloveně komediální, například pátrání po ztracené kočce, což je vlastně klasická agenda soukromých detektivů, ale i díly, které se dotýkají temných rodinných bolestí, traumat a závislostí.“
V roli soukromého detektiva, který řeší případy s lehkostí a ironickým nadhledem, se představí Martin Pechlát. Seriál se volně inspiroval povídkami Antonína Jirotky.
Kapříci připlují...
Jestli peníze skutečně kazí charakter, se ukáže v osmidílné novácké sérii Milionáři. Tam pořádně zacloumá vztahy ve skupině přátel a kolegů jedna pohádková výhra v loterii.
„Mít peníze je jedna věc, ale unést tu zodpovědnost, zvládnout závist nebo tlak okolí, to je velká zkouška charakteru,“ představuje nový seriál režisérka Marta Ferencová. Ta do hlavních rolí obsadila Pavla Lišku, Zlatu Adamovskou, Marii Annu Myšičkovou nebo třeba Vladimíra Polívku.
Drsnější komedii z fotbalového prostředí nultých let natočil Marek Najbrt pro streamovací službu Oneplay. Šestidílná série Štěstíčku naproti divákům připomene, že na fotbale je nejdůležitější nahrávka – protože nikdy nevíte, kdo vás poslouchá.
„Je to příběh tak trochu s nadhledem. Tím myslím, že se diváci dočkají hodně komediálnosti, hlavně je to ale příběh z prostředí a vlastně i historie fotbalu, protože se to celé odehrává před více než dvaceti lety. A berme to tak, že tehdy to fotbalové prostředí nebylo tak krásné a čisté jako je dnes,“ podotýká Najbrt.
Václav Neužil ztvárnil nového vyšetřovatele brněnské protikorupční jednotky, kterému přistane na stole nikým nechtěná „popelka“, tedy případ drobného úplatkářství v nižší fotbalové soutěži.
Vedle něj budou diváci sledovat zoufalý boj fotbalového manažera a nevyléčitelného srdcaře Marka Daniela o udržení jeho milovaného žižkovského klubu v první lize. Vydatně mu v tom pomáhá šéf komise rozhodčích s tváří Jiřího Vyorálka.
Bouček jako Žolík a návrat gastrošéfa
Po příliš dlouhou dobu klidné vody českého gastronomického rybníčku rozčeří návrat šéfkuchaře a glosátora Zdeňka Pohlreicha s novými díly pořadu Ano, šéfe!
Na Primu se po podstatně kratší pauze vrátí také detektivní hra Zrádci. Každou novou nedělní epizodu bude tentokrát následovat talk show Zrádci: Ze záhrobí s vypadlými hráči.
Do oblíbené vědomostní soutěže Na lovu nastoupí nový lovec. Jako Žolík se už na začátku září uvede jeden z nejvyhledávanějších tuzemských moderátorů Libor Bouček.
„Libor si k nám přišel zahrát do Hvězdného speciálu a absolutně nás ohromil. Hrál fantasticky, a tak mu Kalkulátor navrhl, jestli by si nechtěl roli lovce zkusit. Nápad nás zaujal, proto jsme ho nejprve probrali v produkci a následně i s vedením televize. Poté už následovala samotná nabídka Liborovi, kterou přijal,“ přibližuje „námluvy“ kreativní producentka Veronika Mikysková.