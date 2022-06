V Česku bude vysílat další stanice pro Ukrajince. Oki-TV bude k dispozici online

Oki-TV by měla být plnoformátovým programem vysílajícím v ukrajinštině, a to prostřednictvím webových stránek www.okitv.eu.Kromě České republiky by její online vysílání mělo být k dispozici také na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Polsku, Itálii, Rakousku, Francii a na samotné Ukrajině. Upozornilo na to Digitální rádio Českého rozhlasu.

Webové stránky nové stanice Oki-TV nejsou v současné době zatím k dispozici, ovšem doména už byla zaregistrována.

Držitelem licence pro stanici Oki-TV je společnost DBM Media Group, která byla zapsána do Obchodního rejstříku teprve na konci ledna letošního roku. Jejím jednatelem je Borys Deket, osoba společníka však napovídá, kterým směrem se bude program ubírat – Nadační fond pro mezinárodní vzdělávání a integraci Integra.

V Česku je už dostupná celoplošně v DVB-T2 stanice 1+1, v DAB+ mohou zájemci naladit vysílání Ukrajinského rozhlasu.