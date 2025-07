Seriálové tipy na léto: jak na dospělost, co rozplakalo Scorseseho a očistných 15 hodin na urgentu

Dospělost

Jak Samir s Paulem Bakerem vraceli pušku, kterou našli v domě po rodičích. Jak Billie potřebovala stihnout všechny lékařské prohlídky, než jí vyprší zdravotní pojištění. Jak si Anton s Issou usmysleli, že jejich osobnost zabila jejich terapeuta. Jak na večeři přišel pan učitel. Jak se Paul Baker oženil, aby dostal zelenou kartu.

Kdybychom přistoupili na tvrzení některých amerických médií, že Dospělost (v originále Adults) jsou Přátelé pro generaci Z, mohly by názvy epizod vypadat nějak takto.

Pravdou ale je, že osm epizod na sezonu je ukrutně málo pro tuhle báječně autentickou přehlídku osobnostních vrtochů a snah stát se fungujícím členem dnešní společnosti. Dospělost si pustíte na Disney+.

Moloch

Pokus o atentát na českého prezidenta rozpoutá mocenskou hru plnou ruských agentů, hackerství a politických zrad.

Třídílná minisérie Moloch potvrzuje, že tuzemské televizní thrillery mohou dosahovat kvalit špičkové evropské produkce – a kromě vynikající práce s napětím je její největší devizou aktuálnost. Scéna s výbuchem muničního skladu ve fiktivním Vilímově jasně odkazuje na Vrbětice a válka na Ukrajině tady neprobíhá jenom někde v dálce.

V roli svérázné hackerky exceluje polská herečka Eliza Rycembel. Veškerou pozornost ale oprávněně přitahuje Miroslav Donutil, který ve své prezidentské roli předvádí jednu z nejintenzivnějších hereckých proměn kariéry. Moloch si můžete pustit na CANAL+.

Splynout s davem

Autorský sitcom amerického komika Benita Skinnera se na streamu objevil v podstatě současně s výše zmíněnou Dospělostí.

Místo Gen Z ale cílí na mileniály, kteří stejně jako Skinner nastupovali na vysokou školu kolem roku 2010, kdy všichni ještě psali na facebook ve třetí osobě a zpěvačka Charli XCX zažívala první vlnu své slávy (tj. než dala světu brat summer).

Je to příběh o sociálních rolích, do kterých se často sami pasujeme, a taky o těch několika blaženě naivních a zároveň šíleně stresujících letech, než se nám stihne dovyvinout čelní mozkový lalok, kdy máme dělat zdánlivě životně důležitá rozhodnutí.

A taky je to o pr*ání. Vlastně hlavně je to o pr*ání, takže ta mnohá srovnání se sérií Prci prci prcičky jsou na místě. Skinner tu navíc navazuje na jednu velkou filmovou tradici a jako třicátník hraje náctiletého. Splynout s davem sledujte na Amazon Prime.

Studio

„Začal jsem s touto profesí, protože miluju filmy. Teď se ale bojím, že je mou prací je zničit,“ stěžuje si v první epizodě nový šéfproducent s tváří Setha Rogena.

Studio je ten typ komediálního seriálu, který klidně můžete sledovat jen jako příběh o chlapíkovi, co hodně (a často doslova) padá na hubu. Pokud vás ale zajímá a baví hlubší ponor do zákulisí Hollywoodu a byznysové stránky filmařiny, dostane se vám pozvání do první řady ke sledování skandálů, které můžou a nemusí vycházet ze skutečnosti.

A taky uvidíte, co rozplakalo legendárního filmaře Martina Scorseseho. První sezonu Studia najdete na Apple TV+.

Tour de France: Bez příkras

Jak se lépe naladit na probíhající Tour de France než osmidílnou sérií o jejím loňském ročníku? Cyklistika ovšem není formule 1 s její úspěšnou dokumentární sérií F1: Touha po vítězství, a proto je třetí série Tour de France: Bez příkras také tou poslední.

Zarytí i vlažní fanoušci si ale i napotřetí přijdou na své. Jen divák kromě napínavého zápolení těch nejlepších cyklistů současnosti a jejich emocí v sedle i mimo něj musí počítat s tím, že se část dílů věnuje francouzským „Davidům“ a jejich boji proti „Goliášům“, tedy těm nejlepším jezdcům z bohatších týmů. Tour de France: Bez příkras můžete sledovat na Netflixu.

Urgent

Americký seriál Urgent (v originále The Pitt) přivádí diváky do hektického světa traumatologického centra v Pittsburghu. Každý díl představuje jednu hodinu z vyčerpávající směny, během níž sledujeme lékaře a sestry v akci – zblízka, bez příkras.

Kamery jim koukají přes rameno ve chvílích, kdy s vážnou tváří rozhodují o životě a smrti, ale zároveň se nebojí odlehčit atmosféru pošťuchováním nebo suchým, cynickým humorem.

Emočně slabší diváci možná poprvé ztuhnou u záběrů na intubaci, seriál ale postupně všechny otuží – a než se nadějete, budete u obrazovky hádat, kdo už „to má v ruce“ a kdo teprve hledá správný konec katetru.

Seriál nabízí plastický, autentický pohled do nemocničního provozu, kde nejde jen o medicínu, ale i o mezilidské vztahy a někdy i zoufalé pokusy udržet si důstojnost. Nezapomíná ani na to, že pacienti nejsou vždy hodní a vděční. Občas jsou hluční, hrubí a „pro ránu“ nejdou daleko.

Urgent není jen další lékařské spotřební drama. Je to syrová a místy brutálně upřímná mozaika každodenní nemocniční reality. První řadu seriálu najdete na Maxu.

Země gangů

Guy Ritchie po skvělých Gentlemanech natočil spolu s trojicí dalších režisérů – Anthonym Byrnem, Lawrencem Goughem a Danielem Syrkinem – opět mafiánskou pecku. Do 10dílné Země gangů se tvůrci Ronanu Bennettovi navíc podařilo získat hvězdnou hereckou trojici.

Tom Hardy, který je evidentně ve skvělé formě díky tréninkům brazilského jiu-jitsu, hraje Harryho Da Souzu, zabijáka a „muže na špinavou práci“ pro londýnský gang rodiny Harriganových. A tady přichází hlavní překvapení: v roli bezcitného šéfa mafiánského impéria uvidíte Pierce Brosnana, kterému charisma zlomyslného bosse neskutečně sedí.

Ještě větší, trochu zvrácenou radost ale nabízí Helen Mirrenová jako jeho manželka Maeve Harriganová. Roli zákeřné potvory, kterou její muž bezvýhradně poslouchá, si evidentně užívá.

V souboji Harriganových s rodinou Stevensových sice nechybí klišé v podobě rozmazleného vnuka, drsných výslechů nebo několika zrádců, ale i tak jde o jeden z nejlepších seriálů roku. Země gangů sledujte na SkyShowtime.

Zemřít pro sex

Zemřít pro sex (v originále Dying for Sex) je jeden z těch seriálů, co vás rozesměje, emočně zlomí, šokuje svou otevřenou lidskostí, a nakonec obalí do toho nejhřejivějšího objetí. Výchozí příběh se inspiruje skutečným příběhem přátelství a skutečnou výpravou za sexuálním naplněním.

Vše začíná v okamžiku, kdy Molly (jako vždy tiše strhující Michelle Williamsová) zjistí, že se jí vrátila rakovina. A tentokrát už žádná léčba nepomůže. Místo toho, aby zůstávala v nešťastném vztahu s mužem, který v ní vidí akorát pacienta, se Molly rozhodne zemřít se svou nejlepší kamarádkou Nikki (Jenny Slaterová) a konečně si dopřát orgasmus.

Zatímco jí tedy doktor spolu s paliativní sestrou vysvětlují postup testů, kol chemoterapie a skupinových sezení, Molly scrolluje „dickpicy“, co jí chodí na seznamovacích aplikacích. Co horšího se může stát, když už stejně umírá?

Je tu něha a romantika a sex a snaha převzít kontrolu nad těmi aspekty života, které ještě zvládáte ovládnout, a cynismus a vztek a taky naděje a odpuštění a těla, co přesně vědí, co mají dělat, i když je tím úkolem zrovna zemřít. A nikdy to není jenom smutné. Zemřít pro sex je k vidění na Disney+.