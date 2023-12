Průvodce vánočním programem: Láska nebeská v kině i v televizi a Štědrý večer posedmé v Janákově režii

Za vánoční klasikou na stream i do kina – tak by mohlo znít motto letošních svátků. Kdo svůj oblíbený film nenajde v televizním programu, může se spolehnout na nabídku některé ze streamovacích služeb. Jistotou je pak i v pořadí už jedenatřicátá štědrovečerní pohádka na České televizi. Televize/Online 6:00 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Děj výpravné koprodukční pohádky Klíč svatého Petra se točí kolem ztraceného klíče od nebeské brány. Svůj podíl na tom má zloděj Vilém (Mark Kristián Hochman), který ho nevěda, že jde o klíč tak významného charakteru, vytáhl v krčmě z kapsy neznámému starci.

VÁNOČNÍ KLASIKA NA STREAMU Voyo má ve své nabídce úplný vánoční základ: Pelíšky, Tři oříšky pro Popelku, Mrazíka a Anděla Páně. Netflix oblaží všemožné divácké chutě zásobou svátečně laděných filmů, kde si lidé vyměňují identity, ztrácejí paměť nebo předstírají vztah s nejlepšími kamarády i úplnými neznámými. Přehrajete si tu ale i třeba jen virtuální plápolající krb. A k tomu také Pelíšky, romcom Prázdniny nebo hraného a animovaného Grinche. Na Disney+ si můžete pustit loutkové Ukradené vánoce, Vánoční koledu s mupety nebo Jimem Carreym, oba díly Sám doma, akční Smrtonosnou past a k tomu také klasiku Zázrak v New Yorku z roku 1947 i její o 50 let mladší remake. Na SkyShowtime najdete Život je krásný s Jamesem Stewartem, který nenechává jedno divácké oko suché už skoro 80 let.

Na zločinu se přičinila i podvodnice Emílie (Berenika Kohoutová) a proti vlastní vůli i Tobiáš (Filip Březina), který se připlete do cesty jejich zběsilému úprku. Když všichni tři skončí na dně zámeckého rybníka, svatý Petr je pošle zpátky na zem, aby mu jeho klíč našli.

„Je to pohádka s řadou výzev. Odehrává se v nebi, na zámku, ve světě pod vodní hladinou. Příběh od všech postav vyžaduje, aby se chovaly jinak, než jak jim předurčuje jejich přirozenost,“ říká režisér Karel Janák.

„Například svatý Petr musí otvírat nebeskou bránu šperhákem, protože o klíč mezi smrtelníky přišel a je strašně naštvaný. Hlavní hrdina zpívá lidem o tom, jak mají být poctiví a slušní, ale sám se pak shodou okolností dá dohromady se zlodějem a podvodnicí. Vytváří to opravdu hodně vtipných momentů. A napínavé to bude až do samého konce,“ slibuje filmař, který má na svém kontě už deset pohádek, z toho sedm vánočních.

Štědrovečerní program na České televizi bude pokračovat, jak už jsou diváci z předchozích let víceméně zvyklí: po premiéře nové pohádky přijdou na řadu Tři oříšky pro Popelku a hned nato Pelíšky.

Na Nově půjde v netradičně brzkém čase speciální epizoda nekonečného seriálu Ulice, na to pak naváže slovenská filmová pohádka Zakletá jeskyně a britská romantická komedie Láska nebeská.

Filip Březina jako Tobiáš, který se stal podvodníkem, protože se ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě, ve štědrovečerní pohádce Klíč svatého Petra | Zdroj: Česká televize

Kdo by si chtěl povídkový snímek Richarda Curtise z roku 2003, kde se zamilovává britský premiér a lámou srdce do hudby Joni Mitchellové, vychutnat podle vlastního harmonogramu, může si novodobou vánoční klasiku pustit na streamovacích službách Netflix, Voyo a KVIFF.TV nebo na ni vyrazit do kina.

Na Primě bude večer patřit americké komedii o špatném rodičovství Sám doma a televizní premiéře Spielbergovy předělávky muzikálu West Side Story, který je pro změnu zase předělávkou shakespearovské romance Romeo a Julie.

První svátek Vánoční přinese na první program veřejnoprávní televize premiéru pohádky Tři zlaté dukáty. Diváci si ji budou moct pustit v originálním slovenském znění, nebo s českým dabingem.

Ze snímku Pelíšky | Zdroj: Česká televize

Na Štěpána se pak na obrazovky vrátí loňské Krakonošovo tajemství s Davidem Švehlíkem v titulní roli. Chybět nebude ani už tradiční pohádka pro neslyšící s názvem Dvě Mařenky.

Prince Ludvíka Otomara Karla XII., rozeného Vznešeného, čeká den před Silvestrem velké dobrodružství. Potká mocného čaroděje, ducha i samotnou paní Smrt – a dost možná najde i lásku svého života. Co na to ale řekne maminka? Dozvíme se z temně laděné pohádky Princ Mamánek. Do její titulní role obsadil režisér a scenárista Jan Budař sám sebe.

Silvestr speciální i vzpomínkový

Na samotný závěr roku 2023 přijdou na řadu speciální epizody oblíbených zábavních pořadů. Na České televize to budou vědomostní Zázraky přírody a talkshow Všechnopárty, na Nově pěvecká show Tvoje tvář má známý hlas s hvězdnými hosty a na Primě poznávací soutěž Incognito, talkshow 7 pádů Honzy Dědka a skečová Partička.

Česká televize zakončí rok průřezem nejlepších odvysílaných komediálních scének. Nova do prvních minut nového roku vyrazí se záznamem koncertu letošního Zlatého slavíka Marka Ztraceného z vyprodaného Edenu.