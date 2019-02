V Norsku druhou Popelku nenajdete, říkal v prosinci 2017 v rozhovoru režisér Václav Vorlíček

Václav Vorlíček zemřel 5. února 2019 ve věku 88 let. Je podepsán pod pohádkou Tři oříšky pro Popelku, komedií Dívka na koštěti či seriálem Arabela. Připomeňte si jeho vánoční rozhovor z roku 2017, kde mluvili o jeho nejhezčích filmech a pohádkách. Host Lucie Výborné Praha 21:10 6. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Vorlíček | Foto: Luboš Vedral

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s režisérem Václavem Vorlíčkem

Pane, vy jste režisér! Tak se jmenovala kniha, která vyšla v listopadu 2017 a ve které režisér Václav Vorlíček vzpomínal nejen na své filmy, ale i na řadu důležitých životních zážitků. A třeba i na to, jak se dal dohromady s Milošem Macourkem…

„Znali jsme se od vidění,“ popisoval v rozhovoru oblíbený režisér. „Věděl jsem, že se zaobírá fantazií a říkal jsem si: To by nebyl špatný partner! Když jsme pak společně jeli na festival do Zlína, odpečetil jsem mu tajemství – svůj nápad vrhnout do skutečného světa komiksové figurky. Byl jsem opatrný, protože nápady se kradou.“

Ve věku 88 let zemřel režisér Václav Vorlíček. Natočil Tři oříšky pro Popelku nebo Arabelu Číst článek

A tak přišel film Kdo chce zabít Jessie a zrodila se legendární dvojice Vorlíček-Macourek. Z jejich spolupráce vznikla řada skvělých počinů: Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Jak utopit doktora Mráčka, ale třeba i Létající Čestmír nebo Mach a Šebestová.

„Najít někoho, kdo by to uměl tak jako Miloš Macourek, je velmi těžké, byl to člověk s obrovskou fantazií,“ vysvětlil v rozhovoru režisér. „Film Pane, vy jste vdova, se třeba zrodil na obrovském kameni v moři na Hvaru, v plavkách a s bloky.“

V Norsku Popelku nenajdete

Václav Vorlíček vytvořil celou řadu fantaskních a originálních komedií. Do dějin české kinematografie se ale zapsal i jako autor jedné z nejpopulárnějších filmových pohádek všech dob – filmu Tři oříšky pro Popelku.

Jde o jeden z mála českých filmů, které se dočkaly i mezinárodního uznání. Jeden příklad za všechny: Norové po dlouhou dobu tlačili na Václava Vorlíčka, aby jim Popelku natočil také, ovšem s norskými herci. „Přijel jsem do Osla, a když jsem viděl tamní děvčata, uvědomil jsem si, že tam žádnou druhou Libušku nenajdu,“ usmíval se ve studiu Radiožurnálu režisér.

Připomeňte si Václava Vorlíčka poslechem celého rozhovoru.