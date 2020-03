‚Už je to dávno, co ji děti jako my zažily.‘ Seriál Válka a já přibližuje historii očima malých hrdinů

Na letošní květen připadá 75. výročí od konce druhé světové války. Česká televize si ho ve svém vysílání pro nejmladší diváky připomene osmidílným seriálem Válka a já. Temné období historie se pokusí vysvětlit příběhy tehdejších dětí, jejichž osobní zkušenost se navzájem diametrálně liší. Seriál vysílá ČT :D každé pondělí odpoledne. Osvětim 19:38 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze seriálu Válka a já. Příběh o Evě (14), která prožívá dětství v terezínském ghettu | Zdroj: Česká televize

Píše se rok 1944 a 14letá židovka Eva přijíždí přeplněným vlakem do komplexu nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů v Osvětimi. Až dosud žila v ghettu v Terezíně, kde také hrála na klavír v místním sboru. Doufá proto, že se jí tu podaří najít přátele, kteří byli v jednom z předchozích transportů. Brzy pochopí, že naivně.

Z kufru, který pevně svírá, vytáhne svazek not. Jsou to nejcennější, co teď má. Další z vězňů jí je ale vytrhne z rukou se slovy, že jsou tím posledním, co tu bude potřebovat. Následně jí poradí, aby dozorcům řekla, že je zdravá a schopná pracovat.

Evu a další dívky donutí se svléknout s tím, že jejich věci dostanou ti, co si je zaslouží víc. Pak je všechny ostříhají dohola. „Nenechali nám na hlavě jediný vlas. Nemohla jsem poznat ani vlastní matku. Až když promluvila, poznala jsem ji po hlase,“ prostoupí tehdy scénou vzpomínky 14leté Helgy.

Ze série Válka a já. Příběh o Němci Antonovi, který už nechce být outsiderem a chce se připojit k Hitlerjugend | Zdroj: Česká televize

Čechoslovenka Eva je jedním z osmi válečných dětí, jejichž osudy zachycuje oceněná německá série Válka a já.

Vedle ní se divákům představí například 10letý Němec Anton, který se i přes zákaz otce přidá k Hitlerově mládeži, aby se konečně cítil součástí skupiny svých vrstevníků, nebo náctiletá Francouzka Sandrine. Ta čelí otázce, zda její otec pomocí pronásledovaným Židům neohrožuje život jejich rodiny pro jiné.

Diváci dále poznají Brita Caluma, jehož otec je svářečem u Královského letectva, Poláka Romka, který v ghettu patří do skupiny malých pašeráků, nebo Nora Fritjofa, který kvůli válce musí zastat roli živitele rodiny.

„Bylo nám ctí být součástí tohoto velkého mezinárodního koprodukčního projektu, který velmi citlivě na konkrétních příbězích přibližuje dětem strasti války právě na příbězích dalších dětí. A je skvělé, že se mezi příběhy z celé Evropy výrazně prosadil také osud dvou českých dívek z Terezína,“ říká kreativní producentka České televize Lenka Poláková.

Každá ze zhruba 20minutových epizod vychází z autentických deníkových záznamů, dopisů a vzpomínek dětí vyrůstajících mezi lety 1933 a 1945.

Osmidílný seriál Válka a já vysílá ČT :D každé pondělí od 15.40. Všechny epizody jsou po premiéře taky k vidění na webových stránkách stanice.