Pohádka Krakonošovo tajemství? Zklamat vládce hor by bylo neodpustitelné, říká scenáristka

Poklady, záhady a především setkání s tajemným vládcem hor čeká diváky České televize na 1. svátek vánoční. Scénář k nové pohádce Krakonošovo tajemství napsala Barbara Johnsonová, která jako kreativní producentka připravuje i Večerníčky a už dlouho byla konfrontována s tím, že nejúspěšnější jsou stále Krkonošské pohádky. V nich je ale Krakonoš vedlejší postavou, o které se divák mnoho nedozví, podotýká Johnsonová v rozhovoru pro hradecký rozhlas.

Když se řekne Krakonoš, mnozí lidé si představí herce Františka Peterku. Bude váš Krakonoš podobný, nebo úplně jiný?

Bude samozřejmě trošku jiný, protože ho hraje jiný herec – David Švehlík. Ale nesnažíme se rozbít představu Krakonoše, který trestá zlé a pomáhá dobrým. To tam stále je. Ale dozvíme se o něm možná trošku víc. Co to je za člověka a jaký doopravdy je.

Jste vystudovaná etnografka, vycházela jste tedy při psaní z historických pramenů?

Vystudovaná etnografka skutečně jsem, umím si poradit s tím, kam se obrátit, když mě nějaké téma zaujme. Takže ano, mám zkušenost s tou prací.

Důležitou roli v pohádce hraje nález takzvané vlašské knihy. O co se konkrétně jedná?

Vlaši jsou jednou ze záhad Krkonoš. V období mezi 13. a 15. stoletím přicházeli do Krkonoš a Orlických hor pátrat po pokladech, což je obestřeno spoustou tajemství. Existuje dokonce jedna teorie, že si Krakonoše vymysleli právě oni, aby ostatní od hledání pokladů odradili.

Vlaši ty poklady skutečně hledali a nacházeli, a pak je zapisovali v takzvaných vlašských knihách. Ty se ale do dnešního dne nezachovaly, takže kdo si vymýšlí pohádku, má hezký prostor si s tou látkou pohrát.

„Postava Krakonoše si zaslouží pohádku, která je jí věnovaná trošku z hlubšího, podrobnějšího pohledu, než jak ji známe z Večerníčků.“ Barbara Johnsonová (scenáristka)

Zdá se, že se z vaší pohádky dozvíme všelijaké zajímavosti. My Východočeši jsme hrdí, že máme v kraji hory a Krakonoše, ale mám pocit, že vy jste jeho postavou také okouzlena. Bylo to vaše velké přání natáčet právě o něm?

Ano, mám postavu Krakonoše tuze moc ráda. Myslím, že si zaslouží pohádku, která je jí věnovaná trošku z hlubšího, podrobnějšího pohledu, než jak ji známe z Večerníčků. O Krakonošovi mám doma desítky knih. Cítím to trochu jako osobní záležitost, proto jsem se do psaní scénáře také pustila.

Už jste zmínila hlavní postavu, kterou ztvární herec David Švehlík. Mohla jste do výběru režisérovi Peteru Bebjakovi zasahovat, nebo jste se shodli?

Musím říct, že postava Krakonoše byla jediná, o jejímž obsazení jsem měla jasno už při psaní pohádky, takže pan režisér dostal scénář s tím, že Krakonoše by měl hrát David Švehlík. Jsem moc ráda, že to vůbec nerozporoval. Na tom jsme se shodli.

Kde všude jste natáčeli?

Točili jsme například v Příchovicích, což je na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro pohádkový zámek Hůrka, v němž se odehrává velká část děje, jsme využili lokace hradu Kost a Sovinec, zámku Hrádek u Nechanic a Doudleby nad Orlicí.

„Moc si přeji, aby se pohádka líbila. Udělali jsme pro to úplně všechno, protože zklamat Krakonoše, to by bylo neodpustitelné.“ Barbara Johnsonová (scénáristka)

Vánoční pohádky jsou v České televizi dlouholetou záležitostí. Všichni je sledují, někteří diváci je hodnotí lépe, jiní hůře. Jak velká je to výzva navázat na pohádkovou tradici tak, aby byli diváci spokojeni?

Je to velká výzva a nesmírně těžký úkol. Jako kreativní producentka připravuji už deset let každý rok štědrovečerní pohádku, takže pro mě jsou Vánoce velká starost, abychom to připravili tak, aby diváci nebyli zklamaní a aby se jim to líbilo. A tady je to pro mě dvojnásob těžké, protože jsem autorkou scénáře.

Cítím velkou odpovědnost a moc si přeji, aby se pohádka líbila. V každém případě jsme pro to s celým týmem udělali úplně všechno, protože zklamat Krakonoše, to by snad ani nebylo možné. To by bylo neodpustitelné.

Jaké jsou vaše ambice? Co by si divák podle vás měl ze sledování odnést?

Hlavně hezký pocit. Radost, že viděl něco, co se mu líbí. A samozřejmě, jako to u pohádky bývá, by se měl zamyslet nad tím, co je v životě opravdu důležité. A pak se třeba vypravit do Krkonoš s nějakou pokorou a zavzpomínat na Krakonoše.

Novou televizní pohádku odvysílá ČT1 na 1. svátek vánoční od 20.10.