Devadesátky na televizních obrazovkách vystřídá dvoudílný krimi noir Vražedné stíny

Dva následující nedělní večery budou na prvním programu České televize patřit dvoudílnému krimi thrilleru Jiřího Svobody. Ve Vražedných stínech se policista s tváří Ondřeje Vetchého stane nespravedlivě hlavním podezřelým z vraždy svého nadřízeného. Aby došel pravdě na kloub, je ochotný se zaplést s velmi mocnými lidmi, kteří nikdy nedělají věci pouze z dobroty srdce.

Mělo jít o rutinní schůzku s informátorkou, na které měl poručík Alan Kreiner (Ondřej Vetchý) krýt svého nadřízeného. Místo předávky tabletu s nepřeberným množstvím důkazů o kriminální činnosti, do níž jsou zapleteni i Kreinerovi kolegové, dojde na místě ke střelbě.

Zatímco informátorka i neznámý střelec stačí uprchnout, šéf kriminální policie je smrtelně zraněn. Vina za jeho smrt padá na Kreinera, protože použitou zbraní byla jeho soukromá pistole.

Nespravedlivě stíhaný policista je vazebně stíhán, nakonec se na svobodu dostane jen díky vlivnému advokátovi Lindnerovi (Miroslav Donutil). Moc dobře přitom ví, že lákavá nabídka bude muset být brzy splacena jinak. Všechno pochopí, když se ocitne ve vile movitého bankéře Gerstnera (Tomáš Töpfer).

„Vražedné stíny jsou, stejně jako jejich literární předloha Počmárané nebe spisovatelky Petry Bačovské, velmi zvláštní detektivkou,“ představuje dvoudílný snímek jeho producent Jan Maxa. „Vždy, když si myslíte, že víte, co je jádrem příběhu, objeví se nová rovina, nový vyprávěcí obzor, který vše zkomplikuje. Film noir, v němž nelze věřit nikomu a z něhož nikdo nevyjde bez poskvrny.“

Podle režiséra a scenáristy Jiřího Svobody, který se v uplynulých letech potýkal s drsnou žánrovou tvorbou třeba v televizních filmech Vysoká hra nebo Zádušní mše, vypráví Vražedné stíny o poměrech u nás v policejních a justičních orgánech a soubojích milionářů.

„Bohužel se mnoha lidem spravedlnosti nedostává. Justiční mašinérie jednotlivé případy prosívá často řadu let. Lidé pak už zapomenou, o co tenkrát šlo, za co měl být někdo odsouzen a nakonec nebyl,“ vysvětluje Svoboda.

VRAŽEDNÉ STÍNY dvoudílný krimi film

ČR, 2022, 91 + 88 min Scénář a režie: Jiří Svoboda

Kamera: Vladimír Smutný

Hrají: Ondřej Vetchý, Martin Finger, Tomáš Töpfer, Miroslav Donutil, Tereza Hofová, Nikita Machytková, Filip Blažek, Jan Dolanský, Marek Vašut

Kreinerova parťáka si zahrál Martin Finger, který tak na obrazovkách České televize plynule přešel z barevných devadesátkových svetrů do ponurého světa Vražedných stínů, aniž by kdovíjak změnil povolání.

„Jako divák mám rád to mrazení z nebezpečí, které číhá kdesi skryté. Bezmocnost, kdy se nedaří bezezbytku porazit zlo, je pro mě něčím sebemrskačsky přitažlivá a hrozně znepokojivá. Když se pak jedná o příběhy nevymyšlené, je to mnohonásobně temnější,“ říká k temnému nádechu nového televizního filmu.

V dalších rolích se představí Tomáš Töpfer, Marek Vašut, Tereza Hofová, Nikita Machytková nebo Filip Blažek. Za kameru se postavil držitel osmi Českých lvů Vladimír Smutný, pro kterého jsou Vražedné stíny už devátou spoluprací s režisérem Svobodou.

Dvoudílné Vražedné stíny odvysílá ČT1 v neděli 20. a 27. února, vždy od 20.10.