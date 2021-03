Predátorský režisér a zhrzená herečka. Série Allen vs. Farrow přináší nové poznatky ze známé kauzy

Jde o skandál, který není třeba dlouze představovat. V hledáčku médií jsou totiž jeho aktéři – hollywoodský režisér Woody Allen, herečka Mia Farrowová a jejich adoptivní dcera Dylan – už dlouhých 30 let. „Myslíme si, že ten příběh známe. Ale není to pravda,“ říká Amy Zieringová, jedna z autorů nového čtyřdílného dokumentu Allen vs. Farrow, který pomocí rozsáhlé investigativní práce vytahuje na světlo nové poznatky ve staré rodinné tragédii. New York 7:25 6. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kamera postupuje rodinným domem v Connecticutu. Zabírá množství jeho místností, dlouhý jídelní stůl se spoustou židlí a hračky rozeseté po podlaze. Každé léto se tu početné potomstvo herečky Mii Farrowové setkávalo s rodinnými přáteli. Dováděli spolu v jezeře, natáčeli fantaskní příběhy na domácí kameru, užívali si dětství.

A je to také místo, kde měl v srpnu 1992 Woody Allen sexuálně zneužít svou tehdy sedmiletou adoptivní dceru Dylan.

„Je vážně těžké od sebe oddělit ty hezké a ošklivé chvíle. Vnímat je nezávisle,“ vypráví dnes 35letá žena, v jejíž tváři není ani přes výrazný červený přeliv problém rozpoznat kudrnatou blonďatou dívenku ze starých fotografií. „Je to někdo, koho jsem milovala. Více než všechny ostatní. A trvalo mi hodně dlouho, než jsem se smířila s tím, že můžete někoho milovat a zároveň se ho bát.“

Jen pár měsíců před tím osudným letním dnem Mia Farrowová objevila u Allena v bytě nahé fotografie své nejstarší adoptivní dcery Soon-Yi Previnové. „Do Playboye by je nedali. Tohle byly fotky do Hustlera. Skutečně erotické snímky,“ prohlašuje v seriálu herečka.

Svůj dvanáctiletý vztah s populárním režisérem, během kterého spolu natočili 13 filmů a měli syna, Farrowová nazývá největší chybou svého života. „Já za to můžu. To já jsem přivedla tohohle muže do naší rodiny,“ říká.

Allen dodnes popírá, že by Dylan zneužil, a nařčení ze strany Mii Farrowové – i kvůli událostem, které mu předcházely – vydává pouze za křivdu zhrzené ženy. Mstu za jeho milostnou aféru s dospívající dívkou přitom měla dovést do takových rozměrů, že proti němu poštvala i své děti.

Šetření odborníků z nemocnice v New Havenu se tehdy postavilo na Allenovu stranu, a úřady ho proto nikdy neobvinily s vysvětlením, že se pro takový postup nenašel dostatek důkazů.

ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ 1977

Mia Farrowová s manželem Andrém Previnem adoptují údajně sedmiletou korejskou dívku Soon-Yi. 1979

Farrowová se seznámila s Woodym Allenem v restauraci Elaine's v newyorské čtvrti Manhattan. 1982

Dvojice natočila jejich první společný film, Sex noci svatojánské. Následovalo dalších 12 společných projektů. 1985

Farrowová adoptovala nemluvně z Texasu, dívku Dylan. 1987

Páru se narodil syn Satchel. Později si změnil jméno na Ronan. prosinec 1991

Allen adoptoval Dylan a Mosese, jedno ze starších adoptivních dětí Mii Farrowové. Režisér, kterému je v té době 56, v této době začal svůj poměr s 21letou Soon-Yi Previnovou. leden 1992

Farrowová v bytě svého dlouholetého partnera Woodyho Allena objevila nahé fotografie své adoptivní dcery Soon-Yi. Allen později u soudu vypověděl, že si myslel, že jejich aféra zůstane utajená. 4. srpna 1992

Podle Dylan Farrowové, v té době sedmileté, ji Woody Allen toho dne sexuálně zneužil na půdě rodinného domu v Connecticutu. 13. srpna 1992

Allen zažaloval Farrowovou kvůli opatrovnictví Ronana, Dylan a Mosese. 17. srpna 1992

Allen v tiskovém prohlášení potvrdil svůj vztah se Soon-Yi. Toho samého dne connecticutská policie oznámila, že Allena vyšetřuje kvůli podezření, že zneužil svou dceru Dylan. 18. srpna 1992

Allen vystoupil s prohlášení, že je „zarmoucen“ obviněním ze sexuálního zneužití. Nazval ho „nepravdivým“ a „nehorázným“. 18. března 1992

Po sedmi měsících vyšetřování odborníky z nemocnice v New Havenu oznámili obhájci Woodyho Allena, že filmař byl zproštěn obvinění v případu jeho údajného zneužívání dcery Dylan. Výsledný odborný posudek, který právníci Mii Farrowové označili za nekompletní a chybný, nebyl oficiálně zveřejněn. Některé jeho části ale stejně pronikly do médií. březen až červen 1993

Proběhl soud o opatrovnictví, který nakonec skončil v Allenův neprospěch. Filmař dostal zakázáno navštěvovat svou dceru Dylan. prosinec 1997

Allen se oženil se Soon-Yi Previnovou. Podrobnější časovou osu událostí najdete v deníku New York Times.

Jiné posudky už k režisérovi tak přívětivé nebyly. Connecticutský státní zástupce Frank Maco například v září 1993 prohlásil, že má důvod ke stíhání Woodyho Allena, ale nehodlá ho žalovat, aby Dylan ušetřil traumatu, které by ji proces jistě způsobil. Podle svých slov nicméně věřil, že Allen svou adoptivní dceru zneužil.

Po skoro 30 let tak vedle sebe existovaly dva příběhy. A jak píše deník The New York Times, veřejnost až do nedávna preferovala ten, co umožňoval, aby Woody Allen mohl dál točit své filmy, ve kterých „relativně bezmocné mladé ženy ochotně vstupují do vztahů se staršími, mocnějšími muži“.

Tvůrci čtyřdílné investigativní série Allen vs. Farrow, kterou od minulého týdne můžete sledovat na HBO GO, se ani nesnaží zakrývat, že stojí až nekriticky za Miou a Dylan Farrowovými.

Dokumentaristé Kirby Dick a Amy Zieringová v ní nechávají promlouvat blízké rodinné přátele, vyšetřovatele, znalce z oboru dětské psychologie i filmové kritiky. Procházejí přitom na šedesát krabic soudních dokumentů a policejních důkazů, které od 90. let ležely v advokátní kanceláři, a ukazují na nesrovnalosti, které v případu vznikly.

Součástí seriálu jsou pak také domácí videa, o kterých se sice vědělo, ale dosud je veřejnost neměla možnost vidět.

K jejich nejvíce zdrcujícím částem bezpochyby patří ta pořízená v srpnu 1992, na nichž se sedmiletá Dylan znovu a znovu svěřuje matce, jak ji Allen vzal na půdu jejich rodinného sídla a sahal jí na intimní partie.

„Jak to všechno začnete zkoumat blíže, zjistíte, že to nebyly dvě verze událostí, co jsme slýchali. Byla to jeho verze, jeho verze, jeho verze, jeho verze, jeho verze, její verze (šeptem), jeho verze, jeho verze, jeho verze, jeho verze,“ popisuje Zieringová.

„Ale to jsme nevěděli. Nikdo to nevěděl. Když se k vám dostávají ozvěny určité perspektivy, určitého narativu, už si neuvědomujete jejich zdroj.“

Allen: Jen lži a pomluvy

Kauza se v průběhu let vrátila do veřejného prostoru hned několikrát. Naposledy to bylo v roce 2018, kdy Dylan Farrowová během pomyslného vrcholu hnutí #MeToo poskytla rozhovor televizi CBS. „Nerozumím, jak může být tahle bláznivá historka o tom, jak mi byl vymyt mozek, mnohem uvěřitelnější, než když tvrdím, že mě sexuálně zneužil vlastní otec,“ podivovala se.

Rozpoutání společenské diskuse kolem #MeToo v té době ve velké míře přispěl její bratr, investigativní novinář časopisu New Yorker Ronan Farrow. Jeho zjištění totiž o rok dříve dopomohla k postupnému pádu vlivného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina.

Svou sestru i přesto opakovaně odrazoval od toho, aby mluvila s médií. Jinak tomu nebylo ani v případě Allen vs. Farrow. „Ronan ze začátku pracoval proti nám,“ říká producentka Amy Herdyová. „Myslím, že měl pocit, že to Dylan ničím neprospěje a že ji to pouze vystaví dalším nenávistným reakcím, ponížení a výhrůžkám.“

KDO JSOU KIRBY DICK A AMY ZIERINGOVÁ? Dokumentaristé Kirby Dick a Amy Zieringová svými filmy přispěli k rozpoutání společenské diskuse a dalekosáhlým změnám v politice. Silně také ovlivnili vývoj amerických institucí a kultury. V uplynulých letech to byly například dokumenty Ze záznamu, který vypráví o ženách, které nařkli hip-hopového magnáta Russella Simmonse ze sexuálního napadení, nebo Neviditelná válka, jehož tématem byl častý, ale dobře utajovaný jev znásilňování žen v americké armádě. Za své dílo získali uznání kritiků i řadu profesních ocenění, mezi které patří také dvě oscarové nominace, televizní cena Emmy nebo Peabody.

Dokumentaristka Amy Zieringová ale věří, že série přispěje ke společenské reflexi toho, jak vnímáme nejen téma incestu, ale i kulturu celebrit a misogynii. „Je to o síle slavných, jejich privilegiích a trestní imunitě. Jak s námi všemi, do jisté míry, celebrity manipulují, abychom přehlíželi některé jejich chování, které nemusí odpovídat tomu, jak vystupují na veřejnosti,“ vysvětluje pro Variety.

Dodává, že i oběti incestu si zaslouží své vlastní #MeToo: „Zažili tenhle druh zločinu ve svých vlastních domovech. To přináší svůj vlastní soubor problémů a traumat, kterým bychom se měli věnovat. Naší společnosti by to významně prospělo.“

Woody Allen osobně v dokumentu nevystupuje. Promlouvá v něm jen prostřednictvím audioknižní verze svého loňského memoáru Mimochodem. K tématu nové série se tak vyslovil až po uvedení její první epizody.

„Tihle dokumentaristé neměli zájem poznat pravdu. Místo toho strávili roky utajovanou spoluprací s Farrowovými, aby společně poskládali dílo plné lží a pomluv,“ cituje jeho slova server Hollywood Report.

Tvůrci měli dvojici požádat o vyjádření pouhé dva měsíce před dokončením filmu. Na reakci údajně dostali jen několik dní, což „pochopitelně odmítli“. Podle Herdyové ale žádost o rozhovor s Allenem zaslali dvakrát už v červnu 2018. Tehdy ovšem z jeho strany žádná odpověď nepřišla.

„Obvinění (představovaná v dokumentu) jsou nesprávná, což je známo už několik desítek let. Vyšetřování několikrát po sobě zjistila, že bez ohledu na to, co Dylan Farrowovou nechali uvěřit, k žádnému zneužití nedošlo,“ stojí dále v režisérově prohlášení.

„Není bohužel nijak překvapivé, že sérii vysílá zrovna HBO, které má uzavřenou produkční dohodu s Ronanem Farrowem. I když si tak tahle ‚fušeřina‘ získá pozornost veřejnosti, fakta nijak nezmění.“

Série, ze které byly zatím odvysílány dvě z celkových čtyř epizod, skutečně vyvolala očekávatelnou vlnu zájmu. Podle serveru The Wrap její první díl přilákal přes milion diváků, čímž nastavil nový rekord pro premiéru původní dokumentární série napříč svými platformami.

Někteří mediální odborníci ale kritizují, že americká služba HBO Max paralelně k Allen vs. Farrow nabízí k přehrání i Allenovy filmy. „Dostává zaplaceno, zatímco se stejná platforma snaží o jeho ‚odhalení‘. Nechutné,“ napsal na twitter novinář Ernest Owens.

Na českém HBO GO vedle Allen vs. Farrow najdete i Allenův zatím poslední snímek Deštivý den v New Yorku.