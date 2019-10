‚Je to moje dítě, ale už ho nemám ráda.‘ Nový dokument ukazuje případy domácího násilí na seniorech

Čtyři příběhy, jeden společný jmenovatel: týrání, které na člověku vykonávalo jeho vlastní dítě. V nové části dokumentární série Z lásky nenávist se tvůrci zaměřili na výpovědi seniorů, kteří se stali obětmi domácího násilí ze strany svých vlastních potomků. Televizní film uvede Česká televize v úterý večer. Praha 13:46 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dokumentárního filmu Z lásky nenávist 3 | Zdroj: Česká televize

Slovní útoky, fyzické týrání, ponižování. A následně sbírání odvahy přiznat problém před zbytkem rodiny, která se může postavit na stranu agresora. Domácí násilí, které popisuje pětice seniorů v novém televizním dokumentu, má různé formy, ale řadu společných prvků. Ve většině případů se třeba opakuje to, že rodiče svým dětem s důvěrou svěřili darem nějaký majetek. A později toho litovali.

„Za svého života, prosím vás, nedávejte svým dětem nic. Dneska, kdyby se to vrátilo, tak ani lžičku nepřepíšu,“ prohlašuje ve filmu pan Miloslav. S manželkou si pořídili rodinný dům, kde by společně mohli dožít. Když ale žena umřela, Miloslav svěřil dům synovi, který v něm za jeho nepřítomnosti jednoho dne postavil stěnu, za níž nemá přístup.

„Když manželka umírala, tak řekla jednu věc. Že chce ležet na zahradě, že nechce být na hřbitově, protože tam beztak nikdo nechodí,“ vypraví Miloslav a se slzami v očích ukazuje na poličku, kde mezi svíčkami stojí urna s fotografií. „Protože (na zahradě) nemůžu nic dělat, tak tam nemůžu ani manželce udělat hrobeček.“

Miloslav vypráví také o tom, jak ho syn fyzicky napadá. Zmiňuje přitom, že jako policista ví velmi dobře, jak zakročit. Právě díky jeho povolání se ale podle Miloslava dokázala v minulosti záhadně ztratit obvinění, která proti synovi vznesl. Nyní se s ním soudí o vrácení daru.

Problémy se společným bydlením měla i paní Marta. Dcera, na kterou převedla dům, jí začala vypínat elektřinu a zakázala jí návštěvy přítele. Jak přiznává, nejhorší bylo, že se k jejímu fyzickému násilí postupně přidal zeť i nejstarší vnučka.

„Jako upřímně, je to moje dítě. Na jednu stranu je mi to všechno líto. Možná to někomu bude připadat, že jsem špatná. Ale já už ho nemám ráda,“ říká paní Jana. Od syna dlouhodobě čelila psychickému teroru. „Cokoli byl záměr k tomu, aby na mě útočil,“ popisuje.

Jak vysvětluje, dokud jí syn nenapadl fyzicky, nemohla s tím policie nic dělat. Dodává, že i kdyby na syna podala trestní oznámení, protože jde o rodinu, mohlo by se to vyhodnotit pouze jako přestupek.

Dokumentární snímek Z lásky nenávist 3 je pokračováním divácky úspěšné série, která zachycuje výpovědi obětí domácího násilí. S pěticí žen a čtveřicí mužů v letech 2017 a 2018 natáčel Romuald Štěpán Rob. Režie nového dílu se ujala Ivana Pauerová Miloševičová.

Televizní dokument uvede ČT2 8. října od 20.50. Poté bude pořad ke zhlédnutí na iVysílání.