Ze South Parku bude odstraněna epizoda o Charliem Kirkovi. Citlivé díly z vysílání nemizí poprvé

Americká televizní stanice Comedy Central stahuje z vysílání epizodu seriálu South Park, která si utahovala z konzervativního influencera Charlieho Kirka. Ten minulý týden nepřežil atentát na univerzitním mítinku v Utahu. Ve Spojených státech po vraždě panuje napjatá atmosféra, tvůrci seriálu se bojí politického násilí.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Eric, Stan, Kyle a Kenny - hlavní postavy seriálu Městečko South Park

Ze South Parku bude odstraněna epizoda o Charliem Kirkovi | Foto: South Park Studios website

Seriál se v USA vysílá v rotaci, tedy pořád dokola, podobně jako v Česku třeba Simpsonovi. Comedy central díl Got a Nut z rotace vyřadí a dál bude dostupný jen online, jak píše server Newsweek.

6:38

V USA je málo hlasů, které by diskuzi po vraždě Kirka uklidňovaly. Povede to k eskalaci, říká expert

Číst článek

Eric Cartman, postava ze South Parku, paroduje zavražděného Kirka, když zobrazuje jednu z mnoha jeho debat se studenty. Sám Kirk se svým zobrazením v seriálu pobavil, 27. řada kromě něj zesměšňuje i prezidenta Donalda Trumpa nebo viceprezidenta J. D. Vance.

Americké televizní stanice svůj program neupravují poprvé. Zrušení se dočkalo i několik epizod zmíněného seriálu Simpsonovi. Z obrazovek podle serveru TV Insider zmizel třeba příběh s názvem Šílený Homer z roku 1991. V něm jednu z postav dabuje Michael Jackson, který v USA čelí i po smrti několika nařčením ze znásilnění.

Epizoda s názvem Město New York versus Homer Simpson z roku 1997 se zase z velké části odehrávala v budovách Světového obchodního centra. Mrakodrapy o 4 roky později zničili teroristé. Česká Prima Cool ale oba díly vysílá dál.

Marek Sedláček Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Televize

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme