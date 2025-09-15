Ze South Parku bude odstraněna epizoda o Charliem Kirkovi. Citlivé díly z vysílání nemizí poprvé
Americká televizní stanice Comedy Central stahuje z vysílání epizodu seriálu South Park, která si utahovala z konzervativního influencera Charlieho Kirka. Ten minulý týden nepřežil atentát na univerzitním mítinku v Utahu. Ve Spojených státech po vraždě panuje napjatá atmosféra, tvůrci seriálu se bojí politického násilí.
Seriál se v USA vysílá v rotaci, tedy pořád dokola, podobně jako v Česku třeba Simpsonovi. Comedy central díl Got a Nut z rotace vyřadí a dál bude dostupný jen online, jak píše server Newsweek.
Eric Cartman, postava ze South Parku, paroduje zavražděného Kirka, když zobrazuje jednu z mnoha jeho debat se studenty. Sám Kirk se svým zobrazením v seriálu pobavil, 27. řada kromě něj zesměšňuje i prezidenta Donalda Trumpa nebo viceprezidenta J. D. Vance.
Americké televizní stanice svůj program neupravují poprvé. Zrušení se dočkalo i několik epizod zmíněného seriálu Simpsonovi. Z obrazovek podle serveru TV Insider zmizel třeba příběh s názvem Šílený Homer z roku 1991. V něm jednu z postav dabuje Michael Jackson, který v USA čelí i po smrti několika nařčením ze znásilnění.
Epizoda s názvem Město New York versus Homer Simpson z roku 1997 se zase z velké části odehrávala v budovách Světového obchodního centra. Mrakodrapy o 4 roky později zničili teroristé. Česká Prima Cool ale oba díly vysílá dál.