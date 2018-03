Zemřel herec David Ogden Stiers, major Winchester ze seriálu M.A.S.H.

Americký herec, dabér a hudebník se narodil v roce 1942 v Peorii ve státě Illinois. Za svoje výkony v seriálu M.A.S.H. byl dvakrát nominován na cenu Emmy.

Stiers během života spolupracoval jako dabér se studiem Walta Disneye, svůj hlas propůjčil pohádkám Lilo a Stich, Pocahontas, Zvoník u Matky Boží nebo Kráska a Zvíře.

I am very sad to report that David died this morning March 3, 2018 peacefully at his home in Newport, Oregon after a courageous battle with bladder cancer.



His talent was only surpassed by his heart. pic.twitter.com/fjuGmbVYgd