Zemřela Jana Altmannová, herečka malých rolí s charakteristickým drdolem. Bylo jí 77 let

Zemřela herečka, dabérka a pedagožka Jana Altmannová. Bylo jí 77 let. Za její rodinu to Radiožurnálu potvrdila Zuzana Mattlachová. Altmannová se ve filmech a televizi objevovala spíš v menších rolích. Zahrála si třeba ve snímcích Vrchní, prchni, Co je doma, to se počítá pánové nebo Kolja. Diváci ji mohli vidět taky v seriálech Bylo nás pět nebo Rodinná pouta. V posledních letech se objevila ve filmové trilogii Babovřesky. Praha 17:54 2. listopadu 2021

Altmannová se narodila 17. října 1944 v Praze. Nejprve vystudovala na střední škole scénografii a poté v roce 1968 absolvovala na DAMU katedru loutkového divadla. Pět let působila v západoněmeckém Essenu, kde byla v angažmá v divadle Hohensteiner Puppenspieler a učila na vyšší sociálně pedagogické škole.

Po návratu do Prahy byla členkou Divadla Spejbla a Hurvínka a poté Ústředního loutkového divadla. Od roku 1982 vyučovala na loutkářské katedře DAMU a věnovala se dabingu.

Od 70. let dostávala ve filmu role maminek, sousedek či úřednic, objevila se tak třeba ve snímcích Vrchní, prchni, Co je doma to se počítá, pánové, Dívka s mušlí, Příště budeme chytřejší, staroušku!, Já nejsem já, Marta a já, Řád, Andělské oči nebo Kolja.

Hrála v mnoha televizních inscenacích, seriálech a pohádkách, kde se uplatnil její typický účes s vlasy vyčesanými do drdůlku. Objevila se třeba v titulech I ve smrti sami, Iguo Igua, Druhý dech, O zvířatech a lidech, Bylo nás pět, Stříbrná paruka, Místo nahoře, Rodinná pouta či Ulice.

V posledních letech se objevila třeba ve třech dílech filmu Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky.