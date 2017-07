Zemřela první stálá hlasatelka Československé televize Jarmila Šusterová

„Za normalizace jí byl zakázán vstup na obrazovku, televizi přesto zůstala věrná jako administrativní pracovnice až do odchodu do důchodu v 80. letech. Do vysílání se po roce 1989 vracela už jen příležitostně,“ uvedl Vedral.

V 90. letech byla zvolena zastupitelkou městské části Praha 8. O svém životě a práci napsala s Danielem Růžičkou knihu Každý den jsem měla premiéru.

Hlasatelé byli s Československou a posléze Českou televizí spojeni od počátků vysílání v roce 1953. Soukromé televize po svém vzniku v 90. letech podobný způsob upoutávek nepoužívaly, z obrazovek veřejnoprávní televize populární hlasatelky a hlasatelé zmizeli na konci roku 2005.