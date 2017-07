Život princezny Diany připomíná nový televizní dokument. Představuje ji v roli mámy

Britové si připomínají léto, kdy zemřela princezna Diana. Za měsíc to bude přesně 20 let od její tragické autonehody v Paříži. Diana si získala popularitu po celém světě, svým neformálním vystupováním i zájmem o charitu. Byla netypickou členkou královské rodiny, do které nikdy nezapadla. Nový britský dokument představuje Dianu hlavně jako „prima mámu". Tak o ní mluví její synové William a Harry.

