Ve dřevácích na špičkách. Václav Neužil hraje ve Zkáze Dejvického divadla Hurvínka

V pondělí začíná v České televizi šestidílná Zkáza Dejvického divadla. O novém seriálu, o hereckých zkušenostech ze zákulisí nebo o tom, jaké je hrát Hurvínka a balancovat ve dřevácích na špičkách, mluvil na Radiožurnálu v rozhovoru s Lucií Výbornou herec Václav Neužil. Praha 14:24 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve třetím díle seriálu Zkáza dejvického divadla hraje Ivan Trojan Spejbla a Václav Neužil Hurvínka. „Museli jsme se naučit stát ve dřevácích na špičkách,“ popisuje Neužil největší hereckou výzvu. Správné pohyby je učili vodiči loutek z Divadla Spejbla a Hurvínka – vše názorně předváděli na loutkách.

„Snažili jsme se to imitovat. Spejbl má chodidla a podrážky bot rovné, ale Hurvínek má takové kolíbky, na nich se nedá stát. Jedním z hlavních úkolů bylo, abychom vypadali, že visíme jako loutky,“ směje se herec.

V seriálu ale hraje také sám sebe. „Když nás Mirek Krobot seznámil s tím nápadem, báli jsme se toho. Když je člověk přirozený, je to dokument, a ne hraní. Takže jsme zveličili některé svoje charakterové rysy a děláme si srandu sami ze sebe,“ říká.

Smál se třeba ve chvíli, kdy jako Hurvínek poprvé vystoupil před kolegy. „Ale Hurvínek neměl být jen vtipný. Má být také trošku bizarní, děsivý až smutný,“ nastiňuje Václav Neužil atmosféru dejvického Hurvínka.

Pocitové trapno

Pohybově je na tom dobře, ostatně sám říká, že vystihnout postavu pohybem ho baví. Co mu naopak nejde? Pocit trapnosti zažil třeba při stand-up vystoupení. „Mně to nešlo, pořád jsem se nemohl najít. Ze zoufalství jsem si vzal na hlavu králičí hlavu a dopadlo to špatně,“ vypráví.

Za svůj vzor stand-up komika považuje Robina Williamse. „Chápal stand-up komedii jako jazz, což vnímám jako improvizaci, odpočinek, jízdu. Mě to takhle nenaplňovalo, tak jsem toho nechal,“ vysvětluje herec.

Zanedlouho se začne natáčet film o Emilu Zátopkovi. Titulní roli ztvární právě Neužil. Běhat začal před třemi lety, kdy záměr natočit tento film vznikl. „Dělám intervalové tréninky, které Emil Zátopek vymyslel. On se věnoval tréninku po svém a dělal si, co chtěl. Pro mě je to impozantní člověk, ke kterému bych se bez té role nedostal,“ říká.

A jaké je hrát národní poklad? „Není mým cílem naplnit představy, které o něm lidé mají. Budu rád Emila Zátopka hrát ze svého postoje, bude to můj Emil Zátopek, na to se těším,“ dodává.