Detektivové Plesl, Langmajer a Šafařík v novém seriálu vyšetřují Zločiny Velké Prahy

Na nedělní televizní výlety do minulosti po Boženě naváže historická kriminálka Zločiny Velké Prahy. Z období národního obrození se v ní diváci přesunou do roku 1922, kdy se územní změnou připojily k centru hlavního města okolní obce, jako byly například Dejvice, Smíchov, Žižkov, Karlín nebo Nusle. Policejní dohled nad nimi neochotně přebírá vrchní inspektor s tváří Jaroslava Plesla. První část nového desetidílného seriálu odvysílá ČT1 v neděli. Velká Praha 13:01 31. ledna 2021

„Svět první republiky je považován za idylickou dobu, kdy vše mělo ještě svá pravidla a jistou noblesu. Asi jde pouze o naši představu, ale utíkáme k ní rádi a je nám v ní dobře. Z toho vyplývá popularita seriálů jako Hříšní lidé města pražského nebo Četnické humoresky. Náš seriál z tohoto pocitu rovněž těží, ale zároveň se ho nebojí nabourávat,“ představuje nový seriál jeho kreativní producent Jan Lekeš.

„Výběr jednotlivých případů je ovlivněn dobovou atmosférou nedávno prožité světové války, stejně tak jako sociálními a společenskými disproporcemi tehdejší společnosti. Ani náš velký detektiv - inspektor Budík - není muž bez bázně a hany, ale často dostává od života co proto. Tyto dva protiklady, střet idylického světa s realismem, tvoří hlavní dramatický motor Zločinů Velké Prahy.“

Zločiny Velké Prahy historický krimi seriál

Česko, 2021, 10 × 60 min Režie: Jaroslav Brabec

Scénář: Petr Zikmund, Jan Drbohlav, Zdeněk Zapletal, Ivan Hubač

Hrají: Jaroslav Plesl, Denis Šafařík, Jiří Langmajer, Lenka Vlasáková, Darija Pavlovičová, Lucie Žáčková, Sabina Rojková, Ondřej Malý, Mira Štěpánová, Vlasta Chramostová, Jiří Bartoška, Miroslav Táborský, František Němec, Jiří Lábus, Josef Carda

S námětem seriálově využít ten zvláštně specifický prostor, jakým bylo předměstí Prahy, a to navíc v době krátce po vzniku republiky, přišel Michal Dlouhý, který jako odborník na předválečné československé četnictvo stál už například u zrodu oblíbených Četnických humoresek.

„Je třeba si uvědomit, že se jedná o období po čtyřleté válce, která dostala přívlastek světová. Byl nedostatek všeho, byla bída a hlad. Spousta mužů padla ve válce, bujela prostituce a s ní se množily pohlavní choroby. Svět postihla i španělská chřipka,“ přibližuje atmosféru Československa na začátku 20. let.

„Jsem přesvědčen, že meziválečná Československá republika byla ostrůvkem demokracie v Evropě, měla své, přednosti, výhody, ale i své problémy. Rozhodně nebyla tak poetická, za jakou ji máme, ale přes to všechno má pro nás toto období naší historie své kouzlo a poezii. I to je důvod, proč je seriál zařazen právě do tohoto období.“

Ústřední postava seriálu Hynek Budík (Jaroslav Plesl) je zkušený rakousko-uherský kriminalista, kterému šplhání vzhůru po kariérním žebříčku nevychází zrovna tak, jak si představoval. Tento městský švihák, který podle svého hereckého představitele trpí lehkou obsesí na kvalitní oblečení a čisté boty, dostane na starosti místa, která se nemohou více lišit od tehdejší Ferdinandovy třídy, a on si tak mnohdy bude muset tu svou elegantní obuv ušpinit.

K novému státnímu uspořádání je sice loajální, ale občas i kvůli osobním zájmům vzpomíná na „staré dobré časy“. Vedle dramat a napětí, které přináší řešení jednotlivých detektivních případů, si tak zažije své i proto, že jeho česko-maďarské ženě Iloně (Lenka Vlasáková) byl zákonem zrušen šlechtický titul.

Budíkovými nejbližšími kolegy budou obvodní inspektor Rudolf Havlík (Jiří Langmajer), veskrze praktický muž s kontakty na všechny pražské zloděje, prostitutky a podvodníky, a mladíček policejního sboru Martin Nováček (Denis Šafařík).

Diváci dále v seriálu uvidí například Jiřího Bartošku, Lucii Žáčkovou, Miroslava Táborského, Jiřího Lábuse nebo i Vlastu Chramostovou v její poslední televizní roli.