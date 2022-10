Thálie za výkony v činohře získali Korytářová a Rašilov. Ocenění převzal i překladatel Hilský

V Národním divadle se v sobotu udělovaly ceny Thálie. Za nejlepší výkon v činohře letos cenu získali Veronika Korytářová a Saša Rašilov. V kategorii opera ocenění obdrželi sopranistka Jana Sibera a barytonista Martin Bárta. Cenu České akademie divadelníků převzal i profesor anglické literatury Martin Hilský, a to za překlady her Williama Shakespeara. Praha 7:34 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nejlepší výkon v činohře letos Thálii získal herec Saša Rašilov | Zdroj: Profimedia

Veronika Korytářová cenu obdržela za ztvárnění komika Vlasty Buriana v životopisné hře Burian, kterou uvedlo liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Rašilov byl oceněn za roli Borcherta v inscenaci Moje říše je z tohoto světa, která byla uvedena ve Studiu Hrdinů Praha.

Korytářová, která působí v libereckém divadle od roku 2004, podle poroty zahrála život „krále komiků" s lehkostí, smyslem pro Burianovo klaunství bez jeho napodobování, s empatií pro jeho citovou nevyrovnanost a tragické rysy jeho života.“

Rašilov v protiválečné hře Moje říše je z tohoto světa ztvárnil postavu jejího německého autora Wolfganga Borcherta. Podle poroty zcela naplnil expresivní vize režiséra Miroslava Bambuška, zdrcujícím způsobem nastavuje zrcadlo světu, který nenabízí ani žádnou důstojnou alternativu k životu člověka v depresích, ani východisko z jeho vyhoření.

Cena pro činoherce do 33 let pak putovala do Brna, odnesl si ji herec divadla Husa na provázku Dalibor Buš. Thálii za šíření divadelního umění v televizi obdržel režisér a scénárista Viktor Polesný. Porota ocenila jeho interpretace divadelních představení na obrazovkách.

Cenu České akademie divadelníků převzal profesor anglické literatury Martin Hilský, oceněny byly jeho překlady her anglického autora Williama Shakespeara.

Ceny za celoživotní dílo

V kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry cenu získali Hana Fialová a Lumír Olšovský. Fialová cenu dostala za titulní roli v muzikálu Květiny pro paní Harrisovou, uvedeném v Národním divadle moravskoslezském, Olšovský pak za ztvárnění profesora Henryho Higginse v inscenaci muzikálu My Fair Lady, kterou uvedlo plzeňské Divadlo J. K. Tyla.

Thálii za celoživotní mistrovství převzala operetní a muzikálová zpěvačka Galla Macků, která byla sólistkou Hudebního divadle v Karlíně, kde strávila 32 let.

V kategorii balet uspěli polská rodačka Natalia Adamská a španělský rodák Sergio Méndez Romero. Adamská byla oceněna za titulní roli v inscenaci Carmen Národního divadla moravskoslezského a Romero za hlavní roli v inscenaci Sólo pro tři v Moravském divadle.

Za celoživotní dílo v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo získala Cenu Thálie choreografka a pedagožka Libuše Králová.

V kategorii opera cenu obdrželi sopranistka Jana Sibera a barytonista Martin Bárta. Sibera cenu dostala za roli Manon Lescaut v inscenaci Manon v Národním divadle moravskoslezském a Bárta byl cenou odměněn za ztvárnění Jaga ve Verdiho Otellovi v libereckém Divadle F. X. Šaldy.

Za celoživotní mistrovství byla oceněna altistka a mezzosopranistka Libuše Márová, emeritní sólistka opery Národního divadla, která nyní vyučuje zpěv na hudební fakultě pražské Akademie múzických umění.