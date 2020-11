Tipy na tři nové dokumenty o stavu světa. Planeta, koronavirus i setkání nového s tradičním

Wu-chan a ti druzí



Jediný tip z programu? Snímek Coronation natočil čínský umělec, filmař a disident Aj Wej Wej. Využívá záběry tajně natočené amatérskými kameramany ukazují realitu života v uzavřeném Wu-chanu, jeho vylidněných ulic a přísně střežených zdravotnických zařízení.

Klade si mj. otázku, do jaké míry může stát zasahovat do života svých občanů, je-li v sázce celosvětová humanitární katastrofa. Společně s filmem 76 dní, který měl premiéru na festivalu v Torontu a který natočili Weixi Chen, Hao Wu, a jejich anonymní režisérský kolega, jsou to první velké dokumentaristické zprávy z Wu-chanu. Jihlavský festival pak nabízí reflexi koronavirového světa také z Itálie nebo New Yorku v podobě dalších filmů.

Zamiřte na web festivalu https://www.ji-hlava.cz/.

Životní svědectví Davida Attenborougha



Netflix v posledních několika letech zabodoval s výraznými dokumentárními seriály ze sportovního, sociálního i politického prostředí. Následující tip bude ale na film Život na naší planetě. David Attenborough je synonymem celoživotní práce v oblasti přírodovědného dokumentu.

„Celý život jsem si myslel, že objevuju divočinu, ale přitom jsem zachycoval jenom její zánik,“ říká známý moderátor z BBC v novém filmu Život na naší planetě. Balancuje mezi depresí z tragického stavu planety a nadějí na možná zlepšení. Působivý je díky kombinaci přírodovědného tématu se životním svědectvím stárnoucí autority a aktuálním apelem.

Film si pusťte tady: https://www.netflix.com/cz/title/80216393

Země medu a 15 let dafilms.com

Portál DAFilms www.dafilms.com, programovaný z Česka, slaví v těchto dnech 15 let existence. V současnosti nabízí pestrou paletu filmů přesahující původní zaměření na autorský dokumentární film. Podívat se můžete například nově na film Helmut Newton: Nestoudná krása o známém fotografovi nebo na Zemi medu (r. Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska).

Vytříbeně nasnímaný film nominovaný na Oscara vypráví o mizejících tradicích a vztahu k životnímu prostředí. Hlavní hrdinkou je osamělá včelařka v severní Makedonii, starající se o svou nemocnou matku a udržující starobylou péči o včely v tradiční podobě. Film konfrontuje s rodinou, která na letní sezonu přichází do její jinak vylidněné vesnice, s úplně jinými metodami.

Zemi medu najdete tady: https://dafilms.com/film/10973-honeyland