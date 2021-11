Organizátoři akcí jsou na budoucnost připraveni lépe než vláda, říká šéf společnosti prodávající vstupenky

Organizace kulturních a sportovních akcí a vstupenkové systémy se musí neustále přizpůsobovat přísnějším covidovým restrikcím. Podle Tomáše Nejeschleby, ředitele společnosti Enigoo zajišťující vstupenkové systémy, je pro pořadatele nejhorší nejistota, ale když budou opatrní, můžou další lockdown přežít. „Organizátoři se během pandemie ze spousty věcí poučili. Podle mě jsou na situaci připraveni lépe než vláda,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 13:56 8. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři akcí jsou na budoucnost připraveni lépe, než vláda, říká ředitel ticketingové společnosti | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

U sportovních a kulturních událostí jsou stále zavedené kvůli pandemii restrikce, které je třeba dodržovat, aby mohl pořadatel kapacitu události naplnit. Jakým způsobem se to dá udělat?

Teďka existují dva způsoby, jak to kontrolovat. Jeden dělá třeba Ticketportal, který udělal propojení vstupenky s aplikací Tečka. Návštěvnicí si díky tomu mohou už předem propojit svou vstupenku s očkovacím certifikátem a na místě se vstupuje přes turniket, který to pozná. Problém je, že se to dá snadno obejít. Ten systém už nedokáže rozpoznat, jestli je ten očkovací certifikát opravdu váš. Může to za vás totiž koupit někdo jiný a propojit to se svým certifikátem. Proto by měl na těch akcích vždy být někdo, kdo bude kontrolovat průkaz totožnosti a potvrzovat, že ten certifikát opravdu tomu návštěvníkovi se vstupenkou patří.

Současné restrikce v rámci sportovních a kulturních událostí: Restrikce se dělí podle kapacity kulturní nebo sportovní akce. Události s kapacitou pod 3000 návštěvníků, což jsou většinou kulturní instituce, vyžadují pro vstup pouze platný negativní test. Uvnitř pak platí běžná opatření typu roušek, dezinfekce rukou, apod. Složitější je to u akcí s kapacitou nad 3000 lidí, což jsou většinou sportovní události. Ty mají zavedené pravidlo, že na nich musí být na jednoho testovaného alespoň jeden očkovaný.

Ten druhý způsob nyní podnikla například fotbalová Sparta, která přistupuje ke kontrolám velmi pečlivě. Mají brigádníky, kteří jsou rozdělení do vnitřní a vnější linie před stadionem. Vnitřní linie jsou klasické turnikety a kontrolování vstupenek. Ta vnější jsou právě ti brigádníci, kteří kontrolují očkovací certifikáty. Celkově jsou v kontrolách u pořadatelů velké rozdíly. Jedna část si na pečlivosti zakládá, ale je tu i ta druhá část, která to má udělané stylem, jen aby to bylo.

Kultura a sport zažily v posledních dvou letech asi své nejhorší období. Mají pořadatelé akcí obavy z toho, že se jim akce zase zavřou?

Samozřejmě tam obavy jsou. Nejhorší je ta nejistota. Ti organizátoři nevědí, jestli se to zavře nebo nezavře. A pokud se to zavře, tak to bude úplně stejný kolotoč, jako minule a ti lidé opět razantně přijdou o příjmy. A v takovém případě to bude složité i pro nás. My pak musíme vymýšlet různé nové algoritmy, které se ve vstupenkovém systému automaticky dokáží přizpůsobit těm restrikcím, protože některé akce se můžou konat, jiné ne a jiné pouze za nějakých podmínek. Musíme i řešit jak zajistíme to, že návštěvníci jsou proočkovaní nebo otestovaní a musíme lidem platit přesčasy, aby zvládli takový složitý systém vytvořit.

Odradila z vašeho pohledu pandemie lidi od navštěvování akcí? Chodí méně lidí, než předtím?

Určitě ano. Je to vidět hlavně na hokeji, kde má hokejová Extraliga méně návštěvníků v rámci až desítek procent. Kluby nyní hodně řeší, jak lidi pozitivně naladit a přesvědčit je k návštěvě jejich akce. Ti lidé nechtějí jít kvůli různým faktorům. Můžou být pozitivní, nechtějí se nechat testovat, nejsou očkovaní, mají strach z toho, že se tam nakazí, a nebo prostě nemají peníze, protože třeba během pandemie přišli o práci.

Jak situace ovlivnila finanční stránku těch akcí? Ovlivnilo to nějak cenu vstupenek?

Cena vstupenek se nijak výrazně nezměnila. Maximálně se zvýšila důsledkem inflace a jedná se tak o přirozené zdražování. Ale samozřejmě ty akce mají nižší příjmy důsledkem nižší návštěvnosti, která je způsobená právě omezeným počtem návštěvníků nebo strachem z nemoci.

Z čeho se organizátoři za poslední dva roky poučili? Změnila se za tu dobu nějak organizace akcí?

V jádru se nijak zásadně nezměnila, ale změnilo se plánování. Organizátoři mají třeba dlouhodobě dopředu nějaký termín své události, ale neví, jestli v tom termínu budou moci tuto akci uspořádat. A jsou postavení před rozhodnutí, zda-li to uspořádat, nebo ne. A potřebují to vědět do určitého termínu, aby mohli vše dobře zařídit, ať už se jedná o catering, tedy o stánky s jídlem, nebo o zajištění letenek umělcům a další podobné věci, které stojí velké úsilí zařídit. A zároveň je nyní organizace hodně o počítání, protože si pořadatelé potřebují spočítat, jestli jim povolený počet návštěvníků bude stát za to událost uspořádat nebo jestli to je pro ně podnikatelsky rizikové a zruší to. Zvýšila se i celková opatrnost organizátorů, ať už z finančního hlediska, tak z bezpečnostního hlediska, co se týče hlavně hygienických opatření.

Během pandemie bylo konání akcí prakticky utlumeno. Podporovala vaše společnost nějaké akce během lockdownu?

Bylo toho minimum. Patří mezi to například zoologické zahrady v Chomutově a Olomouci, které jsou našimi zákazníky. Dále jsme navíc vytvořili platformu pro streamování například hokejových událostí a dalších jiných akcí.

Rozmohlo se streamování hodně během pandemie?

Záleží na tom kde. Například v případě sportu to moc nešlo, protože práva na vysílání sportu mají i jiná média jako televize. U jiných pořadatelů to ale šlo a my jsme jim pomáhali například s vytvořením archivu streamů, kam je placený přístup.

Vidíte tedy budoucnost pro sport a kulturu dobře?

Já jsem životní optimista a věřím, že to dobře dopadne. Přece jenom jsme v této situaci dva roky a organizátoři kulturních a sportovních akcí toho zažili už hodně a z hodně věcí se poučili. Podle mě jsou připravení na situaci lépe, než vláda.