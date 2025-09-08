Třetí vítězkou Ceny Medy Mládkové se stala sochařka Dagmar Šubrtová
Třetí laureátkou Ceny Medy Mládkové určené současným výtvarným umělcům se stala sochařka Dagmar Šubrtová. Cenu dnes vyhlásili v pražském Museu Kampa. Cena vznikla předloni u příležitosti 20. výročí otevření muzea v Sovových mlýnech na Kampě, o které se sběratelka mění Mládková zasloužila. První laureátkou ceny se v roce 2023 stala Eva Koťátková, loni ocenění získala Ladislava Gažiová.
Odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Musea Kampa ocenila soustředěnost a naléhavost sochařské tvorby Šubrtové i její nasazení v uchovávání a rozvíjení kulturního dědictví Kladna.
„Zatímco Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělcům na začátku kariéry a Státní ceny se zpravidla udělují za celoživotní dílo, Cena Medy Mládkové se zaměřuje na tvůrce ve věku 35 až 65 let, tedy umělkyně a umělce, kteří již mají za sebou významná díla a výstavy, ještě však nepatří do kategorie žijících klasiků,“ uvedl Filip Melzer, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových.
Ateliér Kurta Gebauera
Šubrtová se narodila v roce 1973 v severočeském Duchcově. V letech 1994 až 2000 studovala na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Absolvovala v Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera, kde posléze deset let dělala asistentku.
Má za sebou desítky samostatných i skupinových výstav, velkou samostatnou výstavu nazvanou Někdy z dálky doléhá vše měla v minulém roce v Oblastní galerii Liberec. Ve svých sochách a objektech tematizuje dopady průmyslové činnosti na přírodu i situace, kdy se průmyslové dědictví stává pouhou historickou stopou.
Vedle vlastní tvorby je také iniciátorkou řady kulturních aktivit. Stará se o kladenský dům sester Válových a v minulosti působila jako kurátorka Galerie Mayrau v hornickém skanzenu ve Vinařicích u Kladna a Galerie Makráč v pražském Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR.
Cena v podobě autorského šperku je udělována v den narozenin Medy Mládkové, letos 8. září uplynulo 106 let od jejího narození. Náhrdelník pro letošní laureátku vytvořila šperkařka Magdalena Šťastníková.
Mládková byla sběratelkou a celoživotní propagátorkou české kultury. V USA spolu s manželem Janem vybudovala největší soukromou sbírku děl Františka Kupky a svými nákupy podporovali řadu osobností poválečného umění. Důležitým odkazem pro českou kulturu bylo i její působení po návratu z exilu v 90. letech.
Od roku 1967 Mládková pravidelně navštěvovala tehdejší Československo a zajímala se o současné umění. Mezi autory, jejichž tvorbu systematicky sledovala, patřili Adriena Šimotová, Karel Malich či Stanislav Kolíbal. Nejreprezentativněji a nejpočetněji byl ve sbírce manželů Mládkových zastoupen Jiří Kolář. Museum Kampa, které se v budově Sovových mlýnů se pro veřejnost otevřelo v září 2003, dnes opatruje přes dvě stovky jeho děl.